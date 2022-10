1 Luca Salatino vs Charlie Gnocchi

Ore di tensione nella casa del Grande Fratello Vip 7. All’ora di pranzo è infatti scoppiata un’accesa lite che ha visto protagonisti in particolare Luca Salatino e Charlie Gnocchi. Ma cosa è accaduto? Andiamo a scoprirlo. Tutto è iniziato quando il conduttore stava avendo una discussione con Patrizia Rossetti e Wilma Goich per via della pasta da mangiare. A quel punto Charlie è andato su tutte le furie e ha così affermato:

“Ma stiamo scherzando? Volete far diventare la gente pazza? Basta, non mangio un ca**o, perché a stare con voi uno diventa scemo. Io non voglio diventare scemo con voi. Andate tutti a fanc**o”.

A intervenire in quel momento è stato proprio Luca Salatino, che a quel punto ha letteralmente sbroccato contro Charlie Gnocchi. Queste le dichiarazioni dell’ex tronista di Uomini e Donne:

“Oh ma a fanc**o vacci te. Hai rotto il ca**o, ma che vuoi? Ma mica puoi mandare a fanc**o ogni volta? Qua chi sbrocca più di te ci sta”.

un giorno di questi qualcuno gli tirerà una man roversa così forte che volerà fuori da cinecittà pic.twitter.com/UoASFZF6v5 — ْ (@confessionaIe) October 25, 2022

Poco dopo tuttavia pare che tra i due sia arrivato un chiarimento, ma di certo la lite non è passata affatto inosservata. Nel mentre pochi giorni fa Luca Salatino è tornato a parlare della sua fidanzata Soraia Ceruti. Ma non solo. L’ex tronista di Uomini e Donne ha anche svelato il notevole di donne con cui è uscito nella sua vita. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.