1 Dopo L’Isola dei Famosi, Luca Vismara e Marina La Rosa pubblicano un singolo insieme: ecco tutti i dettagli sulla canzone

È trascorso più di un anno e mezzo da quando Luca Vismara e Marina La Rosa hanno partecipato all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Proprio all’interno del reality Mediaset, l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi e l’ex protagonista del Grande Fratello hanno stretto una forte amicizia, al punto da diventare quasi inseparabili. Da quel momento i due non si sono più allontanati, e ancora oggi Luca e Marina sono legati. Per questo motivo, per ringraziarla per il suo aiuto dentro e fuori dal programma, Vismara ha deciso di scrivere una canzone per La Rosa, intitolata semplicemente Marina. Il singolo vedrà la luce il prossimo 14 settembre, ma c’è una sorpresa. Gli ex naufraghi de L’Isola dei Famosi duetteranno insieme e per la prima volta Marina debutterà nel mondo della musica!

La canzone sarà in pre-order su iTunes già da 7 settembre, e sono già in tanti ad attendere l’uscita del nuovo singolo di Luca Vismara, in duetto con Marina La Rosa. Proprio i due hanno deciso di rilasciare alcune prime dichiarazioni su questa inedita ed inaspettata collaborazione. Il primo a parlare del singolo è Luca. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Isa&Chia:

“A Marina mi lega il sentimento più vicino all’amore che io abbia provato negli ultimi anni. Un sentimento viscerale, paragonabile a un vero e proprio innamoramento. Qualche mese fa ho chiamato Marina per dirle che le stavo dedicando una canzone e che avrei voluto che ci fosse. Non ero convinto di volerla pubblicare, mi imbarazzava l’idea di parlare di sentimenti, ma glielo devo. È il mio modo per ringraziarla per tutto ciò che ha fatto e che continua a fare per me, nelle nostre vite private. Al di fuori del piccolo schermo”.

Successivamente a dire la sua su questo progetto è anche Marina La Rosa. Ecco cosa ha raccontato l’ex gieffina in merito al singolo con Luca Vismara.