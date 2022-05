Le dichiarazioni di Lucas Peracchi

Dopo la fine della turbolenta relazione con Mercedesz Henger, Lucas Peracchi come qualcuno saprà ha deciso di voltare pagina e di cambiare del tutto vita. L’ex tronista di Uomini e Donne infatti ha deciso di aprire un profilo su OnlyFans, dove in breve è diventato uno dei volti più seguiti del noto social. Adesso come se non bastasse sembrerebbe che per Lucas sia arrivata una grande proposta lavorativa. Al settimanale Nuovo infatti Peracchi ha raccontato di aver ricevuto un’offerta dall’America per girare un film a luci rosse. Tuttavia al momento sembrerebbe che l’ex tronista del dating show di Maria De Filippi stia ancora valutando il da farsi. Queste le sue dichiarazioni:

“Mi hanno contattato dall’America per girare un film. Sul web ho uno spazio dove mi mostro totalmente e qualcuno ha fatto girare un mio breve video. Così ho ricevuto la proposta. Per il momento ho preferito non accettare, poi si vedrà”.

Ma non solo. Successivamente Lucas Peracchi è stato raggiunto dai colleghi di Biccy, e al portale ha confermato nuovamente di aver ricevuto una cospicua offerta per un film a luci rosse. Per il momento però pare che l’ex tronista non abbia ancora accettato e che nei prossimi giorni prenderà una decisione definitiva. Ecco cosa ha affermato in merito:

“Sì è tutto vero, mi hanno fatto questa proposta dall’America. Mi hanno contattato per chiedermi se sarei disposto a girare un film di quel tipo. Hanno visto uno dei miei video ed è piaciuto molto. Probabilmente è uno dei miei filmati del mio profilo che poi ha iniziato a circolare. Mi hanno offerto una bella cifra e ci sto pensando. Come ho detto a Nuovo, adesso vediamo, nei prossimi giorni deciderò cosa fare e se accettare. Intanto continuo con i video che già faccio da tempo”.

