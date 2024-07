Perché l‘Isola dei famosi 2024 ha fatto dei bassi ascolti? In molti hanno analizzato cosa non abbia funzionato nell’ultima edizione del programma, cosa abbia portato gli spettatori a interromperne la visione dopo poche settimane. Ecco, la risposta ce l’ha un’ex naufraga e cioè Luce Caponegro. L’ex pornostar ha infatti dichiarato che la sua eliminazione ha portato ai bassi ascolti.

Per Luce Caponegro i bassi ascolti dell’Isola dei famosi sono causati dalla sua eliminazione

La colpa dei bassi ascolti dell’Isola dei famosi? L’eliminazione di Luce Caponegro conosciuta anche come Selene. Questa è la risposta che l’ex naufraga ha dato durante un’intervista a Superguida TV. L’ex pornostar, infatti, ha fatto un’analisi dell’ultima edizione del reality andata in onda. Come sappiamo il programma non ha brillato con gli ascolti, tanto che ha avuto anche tanti cambi di palinsesto che non sono serviti a niente.

Nel corso delle settimane che portavano alla conclusione del reality, in tanti si sono interrogati sui motivi del poco interesse da parte del pubblico trovando anche più risposte che però potevano essere ipotesi. Ma, come detto, la Caponegro pare avere la soluzione a ogni dubbio:

“Una volta uscita dal reality sono stata sommersa dai messaggi dei miei followers, amici e conoscenti, tutti che mi scrivevano che ero uscita troppo presto. C’erano rimasti così male che mi hanno confessato che dopo la mia eliminazione avevano smesso di guardare l’Isola. Pare che i dati Auditel indichino che la settimana in cui ci sono stata io è stata la più vista. Magari è solo un caso ma tant’è!”.

Per dovere di cronaca dobbiamo dire che un reality nella prima settimana fa sempre grandi ascolti, poiché il pubblico è curioso di vedere i concorrenti, come funziona il gioco ecc. Successivamente gli ascolti vanno calando se le dinamiche non interessano o se i protagonisti non attirano. Per l’appunto Luce Caponegro è stata proprio la prima eliminata, quindi non avremo mai prove certe se quello che dice può essere vero o meno.

Comunque Luce pensa anche al futuro in TV. Infatti non le dispiacerebbe prendere parte a un altro show televisivo. “Posso solo che ringraziare Mediaset e Banijay per l’opportunità che mi è stata data. Mi dispiace solo del fatto che avrei potuto dare tanto rimanendo più’a lungo. A questo punto mi propongo per Pechino Express per rifarmi”, ha rivelato ridendo. “A Pechino Express andrei con Matilde Brandi oppure con mio figlio. Con Matilde c’è stata un’intesa immediata, ci siamo trovate fin da subito. Mi piacerebbe vivere allo stesso tempo un’esperienza così forte anche con mio figlio, potremmo mettere a prova la nostra connessione”.