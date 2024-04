La Littizzetto intervista la Fagnani: “Che belva è Fazio?”, la risposta è esilarante (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 29 Aprile 2024

Che tempo che fa

Ieri Francesca Fagnani ha fatto ritorno sul Nove come ospite di Che Tempo Che Fa. Luciana Littizzetto non si è lasciata scappare l’occasione di realizzare un’intervista. La comica ha spiazzato la conduttrice: “Che belva è Fazio?”. La risposta è esilarante e tutta da ridere.

Luciana Littizzetto intervista Francesca Fagnani

La puntata domenicale di Che Tempo Che Fa ieri sera ci ha regalato episodi davvero divertenti. Uno su tutti il bel siparietto tra Luciana Littizzetto e Francesca Fagnani. La conduttrice di Belve ha fatto ritorno sul Nove per un’intervista con Fabio Fazio, ma c’è stato anche tempo di interagire con la comica torinese e il momento si è rivelato tutto da ridere.

Proprio Luciana Littizzetto non si è lasciata scappare l’occasione di trasformare lo studio di Che Tempo Che Fa in quello di Belve per qualche minuto. Lei però ha deciso di soprannominare la trasmissione di Rai 2, La Belva e la Bestia (modifica al famosissimo film d’animazione Disney). Sullo sfondo è comparsa persino la locandina dove l’attrice comica e la presentatrice indossano i panni dei due personaggi del cartone.

Poi il grande momento. Luciana Littizzetto ha preso il posto di Francesca Fagnani e con un’agenda rossa alla mano, ha iniziato a porgere una serie di domande alla presentatrice di Rai 2. Uno dei primi quesiti ha però avuto un riferimento al padrone di casa: “Che belva è Fazio?” e tutto il pubblico è scoppiato in una fragorosa risata.

Le opzioni date da Luciana Litizzetto sono state le seguenti: un bradipo, uno scarabeo stercorario oppure un barbapapà. Ma Francesca Fagnani con la sua vena ironica e sempre molto originale, ha aggiunto una talpa dal muso stellato. Secondo lei molto più adatta al conduttore.

"Che belva si sente?"

– La Belva e la Bestia a #CTCF sul Nove 😂 pic.twitter.com/mJ9srq4VLH — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) April 28, 2024

Fabio Fazio scherzoso si è rivolto a Luciana Littizzetto e Francesca Fagnani e di tutta risposta ha replicato: “Ma come vi permettete?”. Il momento è stato esilarante e ha fatto ridere tutti. Sui social non è mancata l’ironia da parte degli utenti del web.