Perché Malgioglio indossa sempre gli occhiali e ora ha deciso di toglierli: il motivo

Spesso in molti si saranno chiesti perché Cristiano Malgioglio indossa sempre gli occhiali e ora ha deciso di toglierli: ecco il motivo

In tutti questi anni abbiamo visto spesso Malgioglio indossare gli occhiali e in tanti si sono domandati il perché li porta sempre con sé. Ora però in svariate occasioni ha deciso di toglierli e lui stesso ha svelato il motivo di questa scelta.

Il motivo sugli occhiali svelato da Malgioglio

Il pomeriggio di oggi con la puntata domenicale di Verissimo ci ha regalato tante interviste ed emozioni. Dal racconto inedito di Alessandra Celentano alle parole di Annalisa Minetti e i teneri auguri di Silvia Toffanin in chiusura di puntata per suo marito Pier Silvio Berlusconi. Ma anche Cristiano Malgioglio ha avuto il piacere di intervenire in trasmissione.

Il giudice di Amici 23 ha detto molto di sé e ha spiegato di essere molto felice di poter passare del tempo in compagnia di Silvia Toffanin per una bella chiacchierata. Cristiano Malgioglio ha voluto riservare anche una sorpresa, come da lui stesso svelato poco dopo:

“Non ti farò l’intervista con questi occhiali. Per la prima volta dopo venti anni li tolgo e mi mostro. Finalmente posso fare un’intervista completa senza questi. Questi sono proprio i miei occhi. Sono rinfrescati e rilassati”, ha detto con il sorriso Malgioglio.

Ma come mai il paroliere, che intanto vuole scrivere un inedito per Martina di Amici 23, ha preso questa decisione? A spiegare i motivi è stato lui stesso nella trasmissione di Canale 5:

“Molti penseranno che ho fatto la blefaro, no, non è così, io portavo quelle lenti scure perché avevo problemi con le luci e finalmente dopo tanto tempo l’ho risolto e adesso tutto è passato. Adesso sono senza occhiali, ci vedo da dio, ti vedo bellissima, posso vedere le luci e sono felicissimo e ti vedo da qui. Per fortuna ho cambiato le cose”, ha concluso soddisfatto.

Ecco dunque perché ora Cristiano Malgioglio non indossa più gli occhiali.