Sanremo 2024, i Jalisse avvisano Amadeus: “Ci proveremo anche quest’anno”

Debora Parigi | 13 Luglio 2023

Non si arrendono i Jalisse e si propongono ad Amadeus per partecipare in gara a Sanremo 2024. Ci riusciranno questa volta?

I Jalisse proveranno a partecipare a Sanremo 2024

C’è una certezza ogni volta che si parla del Festival di Sanremo e cioè i Jalisse che tentano di partecipare ma vengono costantemente bocciati da Amadeus. Ormai sono anni che accade (anche da prima di Amadeus come direttore artistico) e il duo musicale non si arrende. Dopo la vittoria con Fiumi di parole nel 1997, non hanno più avuto occasione di essere di nuovo in gara e più volte hanno accusato un accanimento nei loro confronti. Con Sanremo 2024, la coppia tenta di nuovo.

“C’è stato un periodo nero subito dopo la grande vittoria a Sanremo, ma l’abbiamo trasformato in periodo bianco e periodo a colori, portando avanti tanti nuovi progetti”, ha detto Alessandra Drusian in un’intervista al Corriere del Veneto. “Creare una famiglia per noi è stata la luce, la base solida, più importante di tutto. Le varie esclusioni a Sanremo non sono un periodo nero, ma intoppi che accadono nel cammino di ogni artista. Le polemiche poi, tutte strumentali e mai partite da noi”.

E dopo averci provato per tanti anni, i Jalisse non mollano e avvertono che presenteranno un loro nuovo brano anche per le selezioni di Sanremo 2024. A tal proposito hanno mandato un messaggio proprio ad Amadeus, sottolineando il fatto che non ce l’hanno mai avuta con lui per essere stati sempre scartati. Fabio Ricci ha infatti affermato:

“Non ce l’abbiamo mai avuta con Amadeus e mi fa piacere chiarirlo una volta per tutte. Non gli abbiamo attribuito colpe. Anzi, gli abbiamo augurato buon lavoro. La presentazione di un brano a Sanremo è il coronamento di un sogno, noi siamo partiti così, è stato il nostro esordio. Ma Sanremo non è l’unico obiettivo della nostra vita artistica. Ci proveremo quest’anno a partecipare a Sanremo, non è detto che ci riusciamo. Ma siamo tranquilli”.