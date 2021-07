1 Luciana Littizzetto ancora in ospedale

Ormai qualche anno fa, nel 2019 per essere precisi, Luciana Littizzetto aveva riportato un danno al ginocchio dopo essere caduta. Un incidente che potrebbe capitare a chiunque, ma che le è costato giorni e giorni di degenza a casa. Per molto tempo, infatti, l’abbiamo vista a Che tempo che fa, dove si esibisce nei suoi monologhi comici, in collegamento video tra le mura della sua abitazione. Anche il polso destro è stato vittima del colpo, ma i problemi più grandi li ha riscontrati proprio alla gamba.

Dopo una prima operazione, però, la comica ha affermato di avere ancora alcuni problemi a camminare. Ha, inoltre, annunciando che presto avrebbe dovuto fare ritorno in sala operatoria. Siccome la rotula aveva subito un gran bel danno, all’interno della gamba era stata messa una specie di rete che prende il nome di “fili di Kirschener“. All’epoca infatti, come riporta anche il sito Fanpage, aveva detto:

Dovrò rioperarmi perché dopo che mi sono sbriciolata la rotula come un wafer, mi hanno messo dentro il ginocchio una specie di rete, tecnicamente si chiamano fili di Kirschner, e vanno tolti. Vediamo, forse durante le vacanze di Natale lo farò. Ma intanto ne siamo venuti a capo.

Il momento per Luciana Littizzetto è finalmente arrivato e dopo mesi di attesa ha finalmente tolto questi fili. Lo ha confermato lei stessa con un post sul suo profilo Instagram. Nella descrizione possiamo leggere: “E sono ancora qua. Eh già. Ora tutti i fili e i ferri della rotula sono tolti. Ricomincia l’ambaradan del recupero. Ufffff. Grazie“. Speriamo che si possa rimettere in piedi presto, magari per l’inizio della nuova edizione di Che tempo che fa. Questa, infatti, dovrebbe avere inizio in autunno. In caso di ulteriori aggiornamenti non esiteremo a informarvi. Continuate a seguirci, nel frattempo, per tante altre news.