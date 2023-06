NEWS

Andrea Sanna | 20 Giugno 2023

GF Vip 8 Grande Fratello

Gli opinionisti del Grande Fratello

Si torna a parlare di Grande Fratello! La prossima edizione (da capire ancora se sarà nip, vip o avverrà la fusione tra i due) è in fase di costruzione e circolano già i nomi su chi affiancherà Alfonso Signorini in studio.

Giulia Salemi a La Stampa ha spiegato al momento di non sapere se sarà coinvolta nel ruolo di inviata social o se per lei Alfonso Signorini ha in mente dell’altro. Un po’ come tutti si è detta in attesa di capire.

Si è discusso tanto, e si sta discutendo, anche sui nomi dei nuovi opinionisti del Grande Fratello. Nelle scorse ore Dagospia ha lanciato due nomi, di cui già si era parlato lo scorso anno. Volti che andrebbero dunque a escludere Emanuele Filiberto, avanzato invece da TVBlog come possibile sostituto di Orietta Berti.

Il sito di Roberto D’Agostino sostiene che a prendere il posto sulle poltrone rosse del Grande Fratello saranno Cristiano Malgioglio (che già in passato ha vestito questi panni) e Amanda Lear. Ecco quanto si apprende dalle “Pillole di gossip” di Ivan Rota:

“Si è fatto il nome di Emanuele Filiberto di Savoia ,uno scarto di Amici, come nuovo opinionista del Grande Fratello Vip/ Nip: pensano con questo di dare al programma un’allure internazionale? A rischio Orietta Berti: Alfonso Signorini ci sta pensando. Ritornano fuori due nomi che sarebbero la fortuna del programma: Amanda Lear e Cristiano Malgioglio”.

Indiscrezioni queste che a oggi restano tali. Nessuno dei due ha confermato o smentito il pettegolezzo, dunque non ci resta che attendere e capire cosa accadrà.

C’è da dire anche che, in un primo momento, si pensava che Orietta Berti e Sonia Bruganelli non venissero riconfermare. Poi sembravano esserci segnali di fiducia per un possibile ritorno al Grande Fratello come opinionisti. Ma il tutto è davvero molto incerto.