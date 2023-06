NEWS

Andrea Sanna | 19 Giugno 2023

Tu si que vales

Tú sí que vales: arriva Luciana Littizzetto?

La notizia emersa in queste ore ha davvero dell’incredibile e, se così fosse, sarebbe un colpaccio per Mediaset. Secondo quanto si apprende da Dagospia, attraverso il giornalista Giuseppe Candela, Luciana Littizzetto presto sbarcherà nella rete di Cologno Monzese come giudice di Tú sí que vales.

A seguito dell’addio alla Rai e la nuova collocazione su Discovery accanto a Fabio Fazio, le novità per Luciana Littizzetto potrebbero infatti non essere finite qui. Si vocifera stando ai gossip, che la comica prenderà il posto di Teo Mammucari, storico membro della giuria del programma di Canale 5.

Esattamente come Belen Rodriguez, anche il conduttore pare aver deciso di intraprendere nuove strade. Come colmare quindi questa assenza? La squadra di lavoro pare aver pensato bene di coinvolgere proprio Luciana Littizzetto, che va così ad aggiungersi a Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. Ma leggiamo quanto segue:

“CANDELA FLASH! FERMI TUTTI LUCIANA LITTIZZETTO SBARCA A MEDIASET – LA COMICA, DOPO L’ADDIO ALLA RAI E IL PASSAGGGIO A DISCOVERY CON FABIO FAZIO, RADDOPPIA: SARÀ IN GIURIA A “TU SI QUE VALES”. PRENDERÀ IL POSTO DI TEO MAMMUCARI (GIÀ FUORI DA “LE IENE”) CHE HA DECISO DI LASCIARE LO SHOW COME BELEN RODRIGUEZ – CON MARIA DE FILIPPI CONFERMATI GERRY SCOTTI, RUDY ZERBI E SABRINA FERILLI…”

Al momento quindi pare proprio che l’arrivo di Luciana Littizzetto è imminente e sarà lei a coprire il ruolo lasciato scoperto da Teo Mammucari. Si dice anche che a sostituire Belen Rodriguez potrebbe essere invece Isobel Kinnear, reduce dall’ultima edizione di Amici 22.

La ballerina dopo aver debuttato alla conduzione del concerto evento dei ragazzi del talent show, che andrà in onda su Italia 1, pare potrebbe avere una promozione in prima serata su Canale 5, almeno questo sempre secondo le ipotesi del web.

Attendiamo news ufficiali!