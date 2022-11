NEWS

Andrea Sanna | 16 Novembre 2022

GF Vip 7

Lo scontro tra Luciano Punzo, Edoardo e Antonella

Nella Casa del Grande Fratello Vip, prima o poi, i nodi vengono al pettine e qualsiasi esternazione fatta dai vipponi è motivo di discussione. Luciano Punzo non ha granché apprezzato l’osservazione fatta da Antonella Fiordelisi, la quale sostiene come lui non sia entrato da single ma sia in realtà impegnato. Anzi l’influencer ha anche aggiunto come in realtà Luciano abbia dato più volte delle versioni differenti.

Quanto detto da Antonella è arrivato chiaramente dritto a Luciano Punzo, il quale passava di lì e ha sentito tutto. Per tale ragione le ha chiesto di smetterla. Poi si è duramente sfogato e ha attaccato non solo Antonella Fiordelisi, ma anche Edoardo Donnamaria (quest’ultimo come sappiamo ha infatti intrapreso una relazione con la vippona dentro la Casa). Molto arrabbiato nel giardinetto del loft, Luciano si è sfogato con Wilma, Alberto e Sarah:

“L’unica che era forse impegnata fuori era lei. Era solo lei. Una sera parlai con lei e le dissi che secondo me si era lasciata apposta per entrare qui dentro, ma l’ha fatto per complicità. E lei mi disse ‘mettiamo caso pure che sia così’, e io ho insistito che lo è eccome. Quando se l’è trovato davanti si è ca***a sotto. Non sapeva più cosa fare o dire”, ha sbottato Luciano Punzo.

“Dov’è finita l’Antonella che parla inglese, spagnolo e tedesco come fa lei. C’era solo lei. E se ha perso un amico, l’ha perso anche quando l’ha lasciato. E non stava male lo stesso. Lui è venuto qui a dire la verità e il padre ha fatto scacco matto prima che lo facesse lui. Il padre l’ha inquadrata per il suo lavoro e non deve pensare all’amore. La m****a però sale sempre a galla e non accetto di essere giudicato, perché lei di me non sa un c***o. Io appena è arrivato il padre avevo già capito”. (CLICCA QUI PER IL VIDEO)

Alla conversazione poco dopo si sono aggiunte anche Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e Oriana Marzoli. L’influencer napoletana ha spiegato quanto lo stesso Luciano Punzo le avrebbe detto pochi giorni fa. Lei è convinta che il vippone non sia del tutto sincero e che fuori ci sia effettivamente qualcuno ad aspettarlo. Affermazione questa che ha fatto nuovamente infuriare Luciano Punzo, il quale ha svelato come sono andate realmente le cose: “Se volevo entrare da single lo facevo. Tu il tuo titolo vorresti darlo a me, ma non lo voglio. Io le cose se devo dirle le vengo a dire a te. Sei tu che sei fidanzata fuori, non io”. (CLICCA QUI PER IL VIDEO) Tra l’altro Luciano è parso seccato anche dal modo in cui Edoardo si è inserito nella conversazione per discolparsi e difendere Antonella: “Ecco questo fa l’avvocato delle cause perse. Tu sei il suo cagnolino”.

*Edoardo si mette in mezzo*



Luciano: “Questo è l'avvocato delle cause perse, tu ric sulu strunzat ra matin a ser”



MIO DIO LUCIANO CI STA NUTRENDO#gfvippic.twitter.com/zDYS9jThIN — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 15, 2022

Piuttosto scocciato, Luciano Punzo in stanza blu ha parlato di questo prima con Daniele Dal Moro (CLICCA QUI PER IL VIDEO) e poi insieme Micol Incorvaia (QUI IL VIDEO). Anche in questo caso si è detto fermamente convinto dei suoi pensieri. Antonella vorrebbe metterlo in cattiva luce, ma dovrebbe prendersi invece le sue responsabilità e guardare la propria vita anziché quella degli altri.