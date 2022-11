NEWS

Andrea Sanna | 15 Novembre 2022

Shorty's 2

Foto e racconto della Shorty’s 2

Novella 2000 ha avuto il piacere di presenziare il 12 e 13 novembre alla Shorty’s 2, Convention tenutasi a Cinisello Balsamo, presso il Cosmo Palace Hotel. L’evento organizzato da Night Sky Events è stato un vero e proprio successo e ha radunato i fan dell’amata serie western fantasy, Wynonna Earp.

Lo show televisivo andato in onda dal 2016 al 2021 è ancora molto in voga tra il pubblico, che ne ricorda con grande affetto ogni singolo protagonista. A prendere parte alla Shorty’s 2 tre attrici amatissime come Kat Barrell, Charlotte Sullivan e Martina Ortiz Luis.

In questo articolo abbiamo pensato bene di raccogliere qualche immagine delle due giornate con alcune delle curiosità raccontate dalle attrici ai presenti.

Kat Barrell

Kat Barrell – Shorty’s 2

Kat Barrell, amata per il ruolo di Nicole Haught, ha risposto come le sue colleghe alla sfilza di quesiti dei presenti.

Una domanda molto interessante è legata alla stagione 4 di Wynonna Earp, in cui il personaggio di Nicole si trova ad affrontare uno stress post traumatico. Ma che tipo di preparazione ha dovuto fare per immedesimarsi meglio nella parte? La Barrell ha dichiarato come sia stato interessante vedere una persona così forte come Nicole affrontare momenti così difficili. Per prepararsi al meglio ha letto tantissimi libri sui sintomi di questa forma di disagio mentale e si è documentata con varie testimonianze per cercare di capire come strutturare il personaggio.

A riguardo ha anche detto come lavorare accanto a Melanie Scrofano (che nella serie conosciamo come Wynonna), che in quegli episodi è stata regista, sia stato illuminante e di grande aiuto. Ricorda di averle chiesto pareri e consigli.

Se dovesse scegliere, invece, una delle scene che più ha preferito sono quelle corali, dove tutti i personaggi si ritrovano insieme. Si tratta dei momenti più difficili da girare, però adora vedere la dinamica che si crea tra i diversi protagonisti. In particolare in Wynonna Earp ha amato la scena dei party con i vampiri.

L’attrice ci ha tenuto anche a dire che adora il nostro Paese e che ha già avuto modo di visitarlo in passato, anche se si tratta della prima volta per una Convention.

Charlotte Sullivan ospite della Shorty’s 2

Charlotte Sullivan

Spazio poi anche a Charlotte Sullivan.

L’attrice è amatissima per aver recitato in ben 10 episodi di Chicago Fire, ma anche per essere stata Gail Peck in Rookie Blue (e non solo). In Wynonna Earp, sebbene sia comparsa in una sola puntata, ha ricevuto un grande riscontro da parte del pubblico.

Ma com’è entrata nel cast della serie TV? Stando a quanto svelato è stata Melanie Scrofano ad aver insistito fortemente per averla con sé. Così ha colto questa occasione al volo, anche perché conosceva già la collega per aver lavorato insieme in altri progetti.

Sempre per quanto riguarda la serie una fan ha voluto sapere quale altro personaggio avrebbe voluto interpretare. A Charlotte piace tantissimo Wynonna, ma semplicemente perché è Melanie ad averla resa interessante. Secondo il parere della Sullivan, infatti, senza di lei non sarebbe stato possibile.

A chi le ha domandato, invece, come e quando ha capito di voler fare l’attrice ha detto che fin da piccola guardava film in maniera ossessiva, talmente tante volte da immedesimarsi nei personaggi, pensando anche a come avrebbe potuto interpretare lei quella scena in particolare. Charlotte ha infine ricordato la prima volta sul set. È stato in un video musicale della straordinaria Liza Minnelli, invece il primo vero ruolo è arrivato in Harriet the Spy.

Shorty’s 2 – le parole di Martina Ortiz Luis

Martina Ortiz Luis – Shorty’s 2

Passiamo ora a Martina Ortiz Luis, attesissima per la Shorty’s 2. La cantautrice e attrice, che nella serie interpreta il personaggio di Rachel Valdez, ha rivelato come in questo periodo stia trascorrendo del tempo nel nostro Paese per lavoro.

La giovane 21enne è impegnata infatti in un nuovo film. La pellicola è girata a Roma, ma al momento si tratta di un progetto top secret. L’unica cosa che ci ha tenuto a dire è che si tratta davvero di un bel prodotto e non vede l’ora di poterlo condividere con i propri fan.

Una delle domande più gettonate è legata a un personaggio che vorrebbe interpretare in futuro. Martina ha dichiarato che le piacerebbe tanto ricoperto ruoli da “cattiva”, poiché fino a ora è sempre stata una “buona”.

Per quanto riguarda la serie Wynonna Earp, invece, ha svelato com’è stata scelta. In sintesi ha raccontato di aver ricevuto una mail nel 2019 dove le veniva chiesto di fare l’audizione mediante un video, in cui riproponeva una scena tra Nicole (Kat Barrell) e Wynonna (Melanie Scrofano). Lei però non era a conoscenza del personaggio che le sarebbe stato assegnato in seguito. A seguire è trascorso un mese prima di ricevere qualche informazione in più e a infine è stata chiamata per girare le sue scene. Nel set ha spiegato di aver trovato un cast davvero molto affiatato e con ognuno di loro si è trovata molto bene.

Tra i momenti divertenti anche qualche suo piccolo intervento in italiano, una lingua che insieme allo spagnolo ama molto e sta studiando con grande interesse. Peraltro conosce molto bene anche il nostro inno!

Panel trio – Kat Barrell, Martina Ortiz Luis e Charlotte Sullivan

Kat Barrell, Martina Ortiz Luis e Charlotte Sullivan durante il panel trio – Shorty’s 2

Le tre attrici si sono dette davvero molto entusiaste di poter partecipare a eventi come Shorty’s 2.

Kat Barrell, così come Martina Ortiz Luis e Charlotte Sullivan, non avrebbero mai immaginato di ricevere un affetto simile da parte dei fan, felici di poter trascorrere del tempo in loro compagnia. Sono state travolte da un’ondata di emozioni e hanno affermato di essere molto contente di sapere come Wynonna Earp, sebbene sia una serie conclusasi nel 2021, sia rimasta nel cuore di tantissime persone.

Charlotte Sullivan, per esempio, ha detto che non avrebbe pensato di trovarsi ad avere a che fare con un fandom così accogliente. Dello stesso avviso anche Kat Barrell e Martina Ortiz Luis, le quali ci hanno tenuto a sottolineare l’importanza di ogni membro all’interno della community.

Si conclude così il nostro racconto dei due giorni della Shorty’s 2.

Novella2000.it ringrazia di cuore le ragazze di Night Sky Events per l’ospitalità e la gentilezza ricevuta, ma anche per aver reso queste due giornate davvero molto piacevoli. Vi invitiamo a seguire i profili social dell’organizzazione no profit per tenervi costantemente aggiornati sui prossimi eventi. Uno su tutti la CONfront the Fire, ovvero la Convention dedicata all’amatissima serie americana, Station 19, in programma il 27 e 28 maggio 2023. Un evento… IMPERDIBILE!