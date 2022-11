1 La gaffe di Luciano Punzo con Antonino Spinalbese

Tempo di new entry al Grande Fratello Vip e tra loro, ieri sera, è arrivato anche l’ex tentatore di Temptation Island Luciano Punzo. Nel suo video di presentazione ha affermato:

Ciao, mi chiamo Luciano Punzo e ho 28 anni. Sono un modello e sto studiando per diventare un attore. Ho partecipato a Temptation Island. Mi ero ripromesso di non fidanzarmi con nessuno. Ma poi al cuore non si comanda. Sono una persona passionale, solare, innamorato dell’amore. E attualmente single. Sono innamorato di una donna, per tutta la vita, che mi chiama papà. Sono felice di entrare nella casa del Grande Fratello perché amo conoscere gente nuova. I casa ci sono tantissime belle ragazze: Antonella? Un bel peperino. Chissà se pizzica veramente però. Nikita, un’incognita da scoprire. Come dice Alfonso: “Vipponi, sto arrivando!”.

Nel post puntata, poi, ha fatto quattro chiacchiere con i suoi nuovi compagni di viaggio per conoscerli meglio. Tra i presenti anche Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese. Si stavano presentando e parlando della loro storia. A un certo punto si passa al luogo di nascita. Come possiamo sentire nel video qui sotto Spinalbese dice: “Come si sente che non sono cresciuto lì“. A questo punto Luciano fa la gaffe: “Dove è cresciuto pure Stefano De Martino“.

Forse Luciano non ci stava pensando e l’ha detto senza riflettere. Come sappiamo, infatti, Antonino è un ex di Belen Rodriguez e con lei ha dato vita a Luna Marì. Adesso la showgirl, però, è tornata con De Martino e stanno vivendo la loro vita con molta felicità e serenità. Nessuno tra i presenti ha dato tanto peso alla frase e Antonella ha continuato con il suo discorso. Fatto sta, però, che il pubblico da casa si è molto divertito durante questo spezzone, facendolo diventare virale sui social.

