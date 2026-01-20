Il 10 febbraio uscirà il libro di Lucio Presta dal titolo “L’Uragano – Sole, fulmini e saette”

Lucio Presta presenta il libro L’Uragano – Sole, fulmini e saette

Il libro di Lucio Presta non è uno qualsiasi. Sta per uscire, infatti, un libro che potrebbe preoccupare molti personaggi dello spettacolo. L’autore è il grande agente dello spettacolo Lucio Presta. In questi casi, essere citati può essere dannoso non esserlo può essere molto peggio.

Il titolo del volume di Lucio Presta, edito da Piemme, è “L’Uragano – Sole, fulmini e saette” e uscirà il 10 febbraio in tutte le librerie. Già da ora è disponibile in preorder su tutti gli store digitali autorizzati.

I primi dettagli sul libro

Nel suo libro Presta, come rivelato da lui stesso racconta la sua storia e com’è diventato l’agente dello spettacolo più importante nel nostro Paese. Proprio la descrizione del libro, infatti, racconta quanto segue:

“Sono diventato l’agente dello spettacolo più importante d’Italia, racconto la mia storia perché ne ho viste tante e perché la mia vita è unica: nel bene e nel male, pur con tutti gli scontri, le cause legali, le litigate furibonde, pur con tutte le soddisfazioni, i successi, le gioie”.

Dunque Lucio Presta nel suo libro non ha voluto tralasciare nulla di quanto vissuto e affrontato nel corso della sua carriera. “Nel bene e nel male”, come ci ha tenuto lui stesso a precisare.

La presentazione del libro di Presta a Milano

Ma non solo. Perché ci sarà modo di incontrare Lucio Presta e scoprire il suo libro, durante la presentazione che si terrà pochi giorni dopo l’uscita.

L’evento è previsto a Milano, alle 18:00 in Galleria il giorno 14 febbraio 2026.

Un evento imperdibile per chi si trova in zona e vuole conoscere e scoprire quanti più dettagli possibili di questo progetto del noto agente televisivo.

