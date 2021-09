1 GF Vip 6, Lucrezia Hailé ha già una relazione?

Lucrezia Hailé potrebbe davvero avere un fidanzato fuori dalla casa del Grande Fratello Vip? Questa è la domanda che molti fan hanno iniziato a porsi nel corso delle ultime ore. Un video, infatti, mostra la principessa mentre parla con la sorella Jessica. In questi pochi secondo sentiamo: “No, certo, io dico anche il tuo amico Luca, pure lui no? anche Gennaro. Cioè, tipo, tutti i tuoi amici, no? Certo che ti vedrebbero. Ovvio“. Ad alcuni utenti non è sfuggiti alcuni dettagli in questo discorso.

Qualcuno, infatti, ricorda che il nome di questo Luca non è la prima volta che esce dalla bocca delle principesse: “Vogliamo sapere chi è lucaaa, è la terza volta che ne parlano in codice“. Altri, poi, hanno notato un altro strano particolare: “perché dire “il tuo amico luca” invece di “luca” in modo generico?“. Il sottolineare che si tratta solo di un amico, infatti, potrebbe far pensare che stanno cercando di nascondere qualcosa.

Le principesse che parlano in codice di questo Luca di nuovo vaaabehh #GFvip pic.twitter.com/wll3zmkoIR — posso o no✨ (@possoono) September 28, 2021

Ma non finisce qui. Perché la maggior parte delle persone presenti sul web crede che tutto ciò che sta succedendo in casa faccia parte di un piano per fare ingelosire il misterioso Luca: “Non so voi ma sto iniziando a pensare che tutto sto cinema lo sta facendo per fare ingelosire Luca“. Voi cosa ne pensate? Al momento non abbiamo certezze su nulla e queste sono soltanto teorie. La cosa certa è che ad oggi Lucrezia Hailè si è avvicinata moltissimo a Manuel Bortuzzo. I due, infatti, si scambiano spesso effusioni, a partire dal bacio nel letto.

A dare contro all’ipotetica coppia, però, il padre di Manuel Bortuzzo. Questo, infatti, non vedrebbe di buon occhio la relazione e ha spiegato le ragioni del suo pensiero. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni. Continuate a leggere…