Il confronto tra Lucrezia Selassié e Manuel Bortuzzo

Durante questa domenica apparentemente tranquilla al GF Vip, Lucrezia Selassié si è avvicinata a Manuel Bortuzzo per cercare l’ennesimo confronto con lui. I due, infatti, nelle scorse settimane si erano molto avvicinati. Nel momento in cui lui ha avvertito troppa pressione ha deciso di mettere le distanze. Questo è avvenuto anche ieri, dopo che la Principessa ha mostrato della gelosia verso Sophie Codegoni, la quale cercava in qualche modo (così come Soleil Sorge) di coinvolgere il nuotatore durante la festa di compleanno di Manila Nazzaro.

Così durante la giornata di oggi in giardino, mentre passavano i vari aerei per i vipponi, Lucrezia Selassié ha colto l’occasione di raggiungere Manuel Bortuzzo. Hanno parlato un po’, ma lei ha dato una versione totalmente differente. Il ragazzo non ha nascosto il suo disappunto per il comportamento avuto dalla giovane, che al contempo ha provato a giustificarsi: “So benissimo che non c’è interesse né da parte sua né da parte tua. Sei tu che mi hai detto che una così come lei si trova ovunque. Un tipo di ragazza classica, comune. Hai detto poi ‘tu sei particolare e mi piace’, quindi di questo io sono serena. Non è che mi faccio le paranoie, non abbiamo 12 anni o siamo in seconda media”.

Ha provato a dire Lucrezia Selassié, stoppata da Manuel Bortuzzo quando lei ha parlato di un bacio mancato ieri sera: “Però non mi va…a me non mi va. Quando sto così non voglio niente”. La ragazza ha detto che il suo atteggiamento era comprensibile dato che in quel momento lui si sentiva amareggiato e infastidito: “È normale”.

Sta scherzando vero?

Ieri ha praticamente detto a Sophie di non azzardersi più ad avvicinarsi a Manuel.



Sai perché sei diversa dalle altre Lulu? Perché sei PSYCO. #gfvip pic.twitter.com/hkVxWHx8Je — alekm (@alem952) October 10, 2021

Nel corso della chiacchierata Manuel Bortuzzo ha detto di non avere dei bisogni particolari e non sentire la necessità di stare per forza vicino a Lucrezia Selassié, la quale invece ha tentato di spronarlo: “Certo, siamo esseri umani, ma cerchiamo di stare sereni, per te e per gli altri. Mi spiace che le altre persone si sentono a disagio perché vogliono bene a tutti e due e che ci si trovi in questa situazione”, con Manuel che a un certo punto l’ha stoppata con un: “E allora lasciamola da parte quella cosa lì…”

