1 Lucrezia Selassié mette in guardia Sophie da Manuel

La nottata per i concorrenti del GF Vip è stata piuttosto lunga poiché si è festeggiato tutti insieme il compleanno di Manila Nazzaro, a pochi giorni da quello di Carmen Russo. Per l’occasione tutti i vipponi si sono vestiti a tema e hanno organizzato una bella serata. Lucrezia Selassié, in tutto ciò, però ha continuato a mantenere viva l’attenzione sul suo interesse nei confronti di Manuel Bortuzzo, sebbene quest’ultimo l’abbia più volte frenata poiché vuole viversi questa esperienza serenamente.

Più e più volte la Principessa ha mostrato forte gelosia verso il nuotatore e non ha mancato occasione di mettere in guardia le altre vippone, tra cui Soleil Sorge o Sophie Codegoni. Proprio con quest’ultima ha avuto una conversazione nella notte. L’ex tronista le ha raccontato di aver coinvolto un po’ Manuel Bortuzzo durante il ballo (come vedete nel video sotto) perché vista la sua situazione lo notava un po’ in disparte rispetto al gruppo. Ma proprio in quel momento Lucrezia Selassié si è spostata per vedere cosa succedeva.

Vi prego guardate Lulù quando Sophie prende Manuel 💀 #gfvip pic.twitter.com/qLqFDf7OKa — trashtvstellare (@trashtvstellare) October 9, 2021

A proposito di questo, infatti, Lucrezia Selassié ha puntualizzato a Sophie Codegoni che ci pensa lei a Manuel Bortuzzo e di cercare di evitare queste situazioni lasciando intendere di esserne infastidita: “Amore ma non fa nulla, lo faccio io, capito?”, ha detto un po’ seccata: “Questo a me mette molta ansia, perché ho già dei problemi di mio e quindi questa situazione mi dà serenità e la voglio solo per me”. Sophie ha provato a dirle che in realtà non voleva essere di troppo, ma Lucrezia, come vedete da questo video è parsa davvero irremovibile…

Lulù durante la festa prende da parte Sophie dicendole che non deve pestarle "l'alluce" (Manuel) e quindi di cercare di evitare situazioni che a lei possono dar fastidio



P S I C H I A T R I A?????????? #GFvip pic.twitter.com/SooazxccMI — BagnoTrash (@bagnotrash) October 10, 2021

Sebbene Manuel Bortuzzo abbia reclamato i suoi spazi nella Casa del GF Vip, Lucrezia Selassié non molla la presa. Di lei, ma anche dell’ex fidanzata del ragazzo, ne ha parlato il padre di Manuel recentemente…