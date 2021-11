1 GF Vip: Lucrezia Selassié infrange il regolamento

Serata importante ieri per Lucrezia Selassié e le sue sorelle. Alfonso Signorini ha annunciato, infatti, che da ora in poi dovranno giocare singolarmente. Situazione che, a quanto pare, deve averle messe un pochino in difficoltà. Questo perché durante le nomination del Grande Fratello Vip Lulù ha infranto il regolamento. Come previsto, infatti, in stanza led i vipponi sono chiamati a scegliere una carta con la persona da mandare al televoto, ma hanno un tempo ben prestabilito per farlo o rischiano una punizione.

Quei 30 secondi scarsi, però, non sembrano essere stati sufficienti per la Princess, che si è abbassata sotto al tavolo per andare a recuperare una carta con il volto della vippona da nominare. Alla regia, però, non è sfuggito e Alfonso Signorini ha subito redarguito Lucrezia Selassié, che nel mentre provava a giustificarsi:

“Scusate, scusami Manila se ti interrompo. La regia però mi sta inquadrando proprio adesso Lulù Selassié sotto al tavolo. Cosa ci fai lì adesso? Guarda che era scaduto il tempo. Purtroppo questa cosa non va bene. Quindi tu hai scelto fuori tempo. Ora devo chiedere al Grande Fratello se è valido”.

Si apprende da Biccy, che ne ha riportato il dialogo e le parole del conduttore verso Lucrezia Selassié:

“La tua nomination mi viene detto che non è valida. Non hai il diritto di dire chi avresti nominato. Perché hai fatto la scelta non rispettando le regole. Lo so, ma questo è il regolamento. Silenzio e puoi uscire dalla super led, anzi rimani, ma non hai facoltà di parola“.

Lulù ha infranto il regolamento sulle modalità di voto e per questo Grande Fratello ha deciso che la sua nomination non è valida. #GFVIP pic.twitter.com/8ZzEpl1Fhq — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 23, 2021

Ma in tutto ciò in che modo si è giustificata Lucrezia Selassié? Scopriamolo insieme!