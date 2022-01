1 L’aereo per Lucrezia Selassié

In queste ultime ore Lucrezia Selassié ha ricevuto un aereo di sostegno da parte dei fan. In tanti, infatti, vogliono supportarla dopo gli attacchi che avrebbe ricevuto da Katia Ricciarelli. Per tale ragione hanno deciso di fare una colletta per mandarle un aereo e farle sapere che loro ci sono. Ma partiamo dall’inizio. Diversi concorrenti si stavano rilassando in giardino quando a un certo punto urlano il nome di Lulù per avvertirla del messaggio: “Tutta l’Italia è con te. #noalrazzismo“. Il commento di Sophie è stato: “Che bello questo aereo“, mentre Giacomo ha affermato: “Vedi, però, da fuori hanno capito“. Trovando la conferma anche di Miriana.

La Principessa è uscita e circondata da diversi inquilini della Casa, e dall’abbraccio di Manila, si è emozionata. Ha ringraziato tutti e ha mandato tanti baci al cielo. Qui sotto possiamo vedere il video dell’intero momento. Ma qual è stata la reazione di Katia Ricciarelli? Ricordiamo, infatti, che la cantante lirica gioca un grande ruolo in tutta questa faccenda. Dal web, infatti, e anche da alcuni concorrenti nella Casa è stata accusata di razzismo. Ricordiamo, per esempio, il momento in cui ha affermato: “Ah, ma quella scimmia lì…“ e non solo.

Lucrezia Selassié e Katia hanno avuto anche un altro scontro. In questo caso, nei pressi del tavolo da pranzo si sente la Principessa urlare: “Vai a scuola” e Katia rispondere: “Vai a scuola tu al tuo Paese. Che forse non ti hanno insegnato niente“. Lucrezia, allora, ha sbottato: “Io sono nata in Italia, primo. Secondo, non ti permettere mai più perché la gente ti ha abituato male nella vita a te, che ti hanno fatto credere troppo ‘sto c***o“.

Andiamo, quindi, a scoprire quale reazione ha avuto Katia all’aereo ricevuto da Lulù in queste ultime ore…