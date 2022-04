Crisi tra Lucrezia Selassié e Manuel?

In queste ore Lucrezia Selassié ha chiacchierato sui social facendo riferimento alla sua storia con Manuel Bortuzzo. Da qualche giorno, infatti, gira l’indiscrezione secondo la quale tra i due ci sarebbe aria di crisi. Lo sportivo, infatti, è stato avvistato senza Lulù, la quale nel corso della chiacchierata ha detto che il fidanzato si trova a Trieste per il momento. Ha commentato, poi, tutti questi rumor sul loro conto:

Ragazzi, allora… questa settimana vedrete delle cose bellissime. Farò qualche shooting, anche insieme a Manu. Quindi state tranquilli. Tutte queste ansie che state scrivendo… Non c’è nulla di cui preoccuparsi, certo. Dato che noi siamo tranquilli, leggere queste cose ci dà un sacco di ansia. Dato che noi non ce l’abbiamo non vogliamo averlo, sinceramente. vogliamo vivere tranquilli e senza questi film che sembrano quelli della Signora in Giallo. Tutti che fanno gli investigatori privati… Mamma mia…

Anche Clarissa, la sorella di Lucrezia Selassié, ha confermato che tutto va a gonfie vele con Manuel. In camera di Lulù, infatti, si può trovare un cuscino con la faccia della coppia impressa sopra. La Principessa, poi, ha continuato:”Grazie a tutti, vi prego state tranquilli. Perché davvero, noi, l’ho già spiegato quando stavo con Davide, in una pagina… Non so qual era…”. Nel corso della frase, però, è stata interrotta. Chi parlava con lei, infatti, ha pensato facesse riferimento a Silvestri, con il quale ha litigato aspramente dentro la Casa del Grande Fratello Vip.

La Princess, però, ha chiarito subito la situazione affermando che si tratta dell’amico di Manuel e non dell’ex gieffino. Anche se a quest’ultimo ha lanciato una piccola frecciatina: “Per carità, no, no. Non frequento questo persone“. A proposito del suo rapporto con Manuel, perciò, ha concluso:

Al Grande Fratello si vede qualsiasi cosa, quindi mi dispiace che pensino che io e Manuel siamo dei bugiardi. Ci dispiace, capito? Se avessi qualcosa lo diremmo immediatamente. Speriamo che non accadrà mai. Lo speriamo per la nostra storia. State tranquilli. Facciamo le corna.

Scontro tra Davide Silvestri e Lulù

Abbiamo fatto riferimento alla frecciatina che Lucrezia Selassié ha lanciato a Davide Silvestri. Andiamo, quindi, a ricordare uno degli ultimi scontri che li hanno visti protagonisti dentro la casa del GF Vip. L’attore l’aveva accusata di essere incoerente:

Ci sono diverse cose che non mi tornano di Lulù. Dire vergognati a più persone.. L’hai detto ora a tua sorella… Dici che non parli alle spalle e poi parli alle spalle. Non ti fai mai un esame di coscienza. Lulù è maleducata… Vabbè, allora facciamo parlare la padrona di casa. Io ti ho detto che sei una bugiarda. Lei vuole che gli altri…

Lucrezia Selassié, allora, si era difesa affermando: “Ma se tu appena è arrivato Alex gli hai leccato il c**o. Ma non dire stron**te. Io mi sono sempre mostrata per quello che sono a differenza tua che sei un falso. E non puoi nemmeno permetterti di dire a una persona che è maleducata perché io non mi sarei mai permessa“. Allora Davide ha replicato:

Questa è Lulù, la persona che vuole rispetto dagli altri. Una persona che soffre per le parole che le vengono dette. E dovrebbe pensare bene a ciò che dice agli altri. Io sono quello che sono e tu quella che sei. Tu probabilmente devi ancora… Lulù soffre anche nei confronti di sua sorella. Io dico quello che vedo qua dentro.

Il discorso di è concluso nel momento in cui Lulù ha affermato: “Talk to the hand. Alfonso, questa sono io. A differenza di Davide mi sono dimostrata come sono. Non sono come te che ti nascondi. Tu sei un falso che si nasconde dietro a Katia. Le leccavi il c**o tutto il giorno. Non ti rispondo più, addio. Bye“. Ancora oggi, come abbiamo visto, i rapporti non si sono distesi. Continuate a seguirci per tante altre news.

