1 Kerem Bursin ha tradito Hande Ercel? I rumor

Amatissimi in patria, così come nel nostro Paese grazie a Love Is In The Air (in origine Sen Çal Kapımı), Kerem Bursin e Hande Ercel ultimamente sono finiti nell’occhio del ciclone. Motivo? I due, partner nella vita e non solo nel lavoro, hanno smesso di seguirsi sui social, dove sono anche sparite le foto di coppia. Indizi che hanno allarmato i fan, i quali si chiedono cosa sia realmente accaduto tra loro e se, effettivamente si sono lasciati.

La stampa locale ha riportato diverse notizie a riguardo e ha spiegato come entrambi avrebbero voltato pagina, sebbene nessuno dei due abbia mai fatto parola di questo. In queste settimane, mentre Kerem Bursin è stato in Spagna (dove ha incontrato Antonio Banderas), Hande Ercel ha trascorso alcuni giorni di relax a Milano, in compagnia di sua sorella. Una volta tornata a Istanbul, però, è stata sovrastata dai media, che l’hanno tempestata di domande. Tutte ovviamente inerenti la sua vita privata. Un giornalista ha fatto riferimento al gossip che la vedrebbe accanto a Kaan Yıldırım, dopo la rottura con Bursin. Lei di tutta risposta ha troncato la faccenda, spiegando che preferisce non parlare di ciò che succede lontano dai riflettori. Si è limitata a dire che i giorni trascorsi in Italia sono stati molto piacevoli.

In contemporanea, intanto, è emersa la notizia che vedrebbe Kerem Bursin innamorato di Stephanie Cayo. Pensate che i giornali turchi la danno già per fidanzata ufficiale, calcando la mano anche sul fatto che lui avrebbe tradito Hande Ercel con l’attrice spagnola. Ma c’è un ma, che fa la differenza! Tra Kerem e Stephanie ci sarebbe solo una conoscenza lavorativa, niente di più. Come riferito dalla giornalista turca Birsen Altunas, infatti, i due si sarebbero conosciuti in Spagna nel periodo di ottobre, quando Bursin ha presenziato all’evento di moda Gran Canaria Swim Week.

Oltretutto, sembrerebbe che Kerem Bursin abbia ricevuto delle proposte di lavoro in terra iberica e sta valutando il da farsi. Proprio la corrispondente turca, come raccolto da Notizie Web Live, ha fatto sapere: “Non c’è alcuna relazione tra Bürsin e Stephanie Cayo come hanno scritto. Le informazioni sulla relazione, che si dice sia iniziata ad ottobre, non sono quindi la realtà. E anche noto che il bell’attore, che si era innamorato di Hande Erçel, non ama iniziare una nuova relazione quando la precedente è appena finita”

Caso chiuso dunque? È ciò che si augurano Kerem Bursin e Hande Ercel, che fino a oggi hanno sempre fatto il possibile per tutelare le proprie vite private. Le notizie sui due amati attori, però, non sono finite qui…