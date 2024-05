Ludovica Di Gresy rompe il silenzio e dà la sua versione dei fatti sulla presunta rissa tra Fedez e Iovino

NEWS

Ad alcune settimane di distanza dai presunti fatti a parlare è Ludovica Di Gresy, colei che è stata indicata come nuovo flirt di Fedez. La ragazza ha dato la sua versione dei fatti in merito alla vociferata rissa tra il rapper e Cristiano Iovino.

Ludovica Di Gresy parla di Fedez

Da settimane ormai si parla della presunta rissa che sarebbe avvenuta a Milano tra Cristiano Iovino e Fedez tra il 21 e il 22 aprile 2024. Al momento l’effettiva ricostruzione dei fatti non la conosciamo ancora, ma ognuno ha dato la propria versione. A intervenire è stato anche il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, che ha riportato le parole di una sua fonte affidabile.

Il giornalista ha tirato in ballo anche Ludovica Di Gresy, indicata come nuovo flirt del rapper e tra presunti i testimoni di quella sera. La ragazza però, come già anticipato da Alessi, ha smentito in una recente intervista a Il Messaggero la sua presenza:

“Sono andata a cena fuori con i miei genitori e il mio fratellino alle 19.30, alle 21.30 ero già a casa e da lì non mi sono più mossa. Non ho mai messo piede in quel locale, lo possono confermare le telecamere di casa e lo stesso proprietario della discoteca che conosco”.

Ha ribadito più volte di non conoscere la ragazza che si vedrebbe nei video e di non c’entrare assolutamente nulla. Ha aggiunto di non conoscere Cristiano Iovino e di non sapere perché sia stato fatto il suo nome. Per quanto riguarda Fedez, invece, ha ammesso di conoscerlo da fine febbraio ma di non avere mai avuto un flirt con lui:

“Assolutamente no. Siamo amici, usciamo in gruppo, niente di più. Tutte le volte che siamo usciti non siamo mai stati io e lui da soli. Capisco che lui è famoso e attira queste situazioni.

Ma non c’è mai stata nessuna prova di una relazione tra di noi. Questa situazione ha creato imbarazzo a tutti e due e mi dispiace perché, oltretutto, lui è un padre di famiglia”.

Poi ha voluto difendere Fedez dichiarando di essere sicura che sia un bravo ragazzo e non organizzerebbe mai “una spedizione punitiva” verso qualcuno: “Lui è molto dispiaciuto per la situazione e soprattutto è arrabbiato del fatto che siano uscite notizie inventate“. Così come Ludovica anche noi ci auguriamo che tutta la situazione possa chiarirsi al più presto e rimaniamo a disposizione per qualsiasi eventuale correzione o chiarimento.