Fedez e Iovino, in arrivo un colpo di scena inaspettato: la nuova indiscrezione sulla rissa

Redazione | 16 Maggio 2024

Fedez

Gira voce che stia per arrivare un video con protagonisti Cristiano Iovino e Fedez, i quali chiariranno la questione sulla presunta rissa che sarebbe avvenuta nella notte tra il 21 e 22 aprile 2024.

Fedez e Iovino faranno pace in un video?

Ormai sono giorni che non si fa altro che parlare della presunta rissa tra Fedez e Cristiano Iovino con l’aggiunta di tutto ciò che ne sarebbe conseguito. Il rapper ha ribadito la sua estraneità ai fatti durante un’intervista al Salone del Libro di Torino. Mentre il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi ha riportato ciò che gli è stato detto da una sua fonte affidabile.

A rompere il silenzio in queste ore anche Ludovica Di Gresy, la ragazza che è stata indicata dal gossip come la nuova fiamma di Federico e tra i testimoni presenti quella sera. Lei stessa tuttavia ha smentito la sua partecipazione ai fatti e ha negato qualsiasi coinvolgimento sentimentale con il rapper.

Ma le notizie non finiscono qui perché Fabrizio Corona, tramite il sito Dillinger News, ha rivelato che molto presto verrà pubblicato un video con protagonisti Fedez e Cristiano Iovino. Corona ha svelato che non ci sarebbe stata alcuna rissa ma solo una piccola lite. Proprio per tale motivo il rapper e il personal trainer starebbero per divulgare un filmato per celebrare la pace tra loro:

“La vicenda si concluderà così. Federico Lucia e Cristiano Iovino si incontreranno, troveranno un accordo legale per i fatti avvenuti, arriverà il chiarimento, faranno pace e faranno un video ironico . Ovviamente lasciando fuori la curva Sud che non c’entra assolutamente niente”.

Al momento non possiamo come le cose andranno effettivamente. Fedez e Cristiano non hanno ancora commentato e per tale ragione dovremo attendere loro eventuali dichiarazioni. Noi vi terremo sempre informati mano a mano che usciranno tutte le news del caso.