Annalisa, l’omaggio speciale del fanclub all’Arena di Verona: un messaggio appare sugli spalti (FOTO)

Debora Parigi | 15 Maggio 2024

Annalisa

In occasione del concerto sold out all’Arena di Verona, il fanclub di Annalisa ha relizzato una coreografia piena di amore

Il concerto di Annalisa all’Arena di Verona è stato un vero successo. La cantante ha avuto modo di duettare con tantissimi artisti realizzando anche alcuni dei suoi sogni. L’Arena era piena e il fanclub ha voluto omaggiarla con una coreografia piena di amore.

La coreografia del funclub di Annalisa all’Arena di Verona

Si è tenuto ieri sera all’Arena di Verona il concerto di Annalisa, il primo in questa splendida location per la cantante diventata famosa ad Amici. La serata è stata magica ed emozionante. L’artista ha fatto cantare e ballare tutti dall’inizio alla fine e ha portato sul palco vari ospiti.

A tal proposito, ha avuto modo di duettare con Elisa sulle note di Eppure Sentire. E la mente è tornata proprio al suo percorso ad Amici. Molto emozionante è stato anche il duetto con Tananai sulle note di Tango. Un’altra esibizione che ha colpito è stata quella con Giorgia in Come saprei. E poi ha realizzato il suo sogno di cantare con Irama.

Ma c’è stato anche altro che ha fatto un grande piacere ad Annalisa e cioè il regalo che ha deciso di farle il suo fanclub. Il gruppo di sostenitori ha voluto omaggiare la sua cantate preferita con una coreografia ricca di amore. Ed è stata realizzata con una serie di cartoncini bianchi e rossi in alcune zone dell’Arena di Verona. I fan hanno infatti deciso di realizzare un cuore e la scritta “Tuoi” per trasmettere tutto l’amore e il sostegno che hanno nei suoi confronti. Potete vederla nella foto qui sotto:

Complimenti al funclub di Annalisa, bellissimo essere in quel cuore ❤️ https://t.co/efzAn7MDGc pic.twitter.com/3FQXnfnkl4 — Francesco Bove (@gridracedriver1) May 15, 2024

Come detto, il concerto di Annalisa all’Arena di Verona è stato un grandissimo successo. E proprio per questo Canale 5 avrebbe deciso di trasmetterlo in TV. Ancora non abbiano una data precisa dell’evento che è stato ovviamente sold out. Ma vi terremo aggiornati sulle notizie ufficiali da parte di Mediaset.