1 Interviene Ludovica Valli

Poche ore fa ad arrivare a Verissimo come ospiti sono state le sorelle Valli, Ludovica, Beatrice ed Eleonora. Come sappiamo da sempre si parla del rapporto che c’è tra le prime due, che spesso ha fatto discutere il web. Secondo i più infatti tra l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ci sarebbero tensioni in corso, che tuttavia non sono mai state confermate. Poco prima della messa in onda della puntata però proprio Ludovica è stata costretta a replicare alle critiche del web. Alcuni utenti infatti hanno accusato sia lei che Eleonora di dovere la fama a Beatrice, nonostante proprio la seconda non faccia parte del mondo dello spettacolo. A quel punto l’influencer sui social ha affermato:

“Io rimango dell’idea che se non si conosce la storia di una persona bisognerebbe rimanere in silenzio, o almeno chiedere in maniera educata. Detto ciò, parlo per me, io non devo ringraziare proprio nessuno se non me stessa, mia madre e subito dopo i programmi che mi hanno fatto da “seconda casa” per qualche anno. Ho aperto IG nel 2012 e da subito ho cominciato a “lavoricchiare” qui sui social e a mostrare la mia vita cosi, come vivevo le mie giornate ogni singolo giorno. I programmi che no fatto successivamente li ringrazierò tutta la vita per la possibilità che mi hanno dato, ovvero farmi conoscere a un pubblico maggiore”.

E ancora Ludovica Valli ha aggiunto:

“Ho aperto IG e ho cominciato a fare quello che oggi è diventato il mio lavoro, quando ancora Beatrice non aveva alcun social, o almeno non era il suo mezzo di “lavoro” dato che faceva altro. Non sto inventando nulla. Puoi chiedere a chi mi segue da quando ero piccolissima”.

Ma non solo. Dopo la puntata di Verissimo, Ludovica Valli ha risposto anche alle curiosità dei fan. Naturalmente però non sono mancate domande anche sul rapporto con sorella Beatrice e a quel punto l’ex tronista del dating show di Maria De Filippi ha fatto una rivelazione inedita. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.