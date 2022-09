1 Il tenero post di Ludovica Valli

Poche ore fa è arrivata la devastante notizia della morte di Manuel Vallicella, che si è spento all’età di 35 anni. In molti ricorderanno il tatuatore per le sue partecipazioni a Uomini e Donne. L’influencer infatti alcuni anni fa ha corteggiato Ludovica Valli, facendo breccia nel suo cuore. Al momento della scelta finale tuttavia la tronista decise di lasciare il programma con Fabio Ferrara. Manuel così dopo qualche tempo tornò all’interno della trasmissione di Maria De Filippi, stavolta però come tronista. A un tratto però Vallicella decise di abbandonare il dating show da solo, lasciando così il mondo dello spettacolo.

La notizia della morte di Manuel, che secondo le prime indiscrezioni si sarebbe tolto la vita, ha sconvolto il web, e in queste ore migliaia di utenti stanno ricordando l’ex tronista di Uomini e Donne. In questi minuti come se non bastasse a intervenire è stata anche Ludovica Valli, che sui social ha pubblicato un tenero ed emozionante messaggio per Manuel. Queste le dichiarazioni dell’influencer in merito:

“Sono senza parole. Davvero, sono sconvolta. Non dimenticherò mai la tua timidezza e i tuoi occhi dolci. Averti conosciuto è stato un onore. Ora puoi riposare. Che la terra ti sia lieve Manuel, fa buon viaggio. Rimarrai per sempre nel mio cuore. Ti mando e continuerò a mandarti lassù sempre i nostri abbracci”.

Il post di Ludovica Valli ha commosso il web, e in molti hanno apprezzato il gesto dell’ex tronista. Noi di Novella2000 e di Novella2000.it nel mentre ci uniamo ancora una volta nel ricordare con affetto Manuel Vallicella e ci stringiamo al dolore della sua famiglia.

