Maria De Filippi fa una sorpresa a Carola e Luigi facendoli parlare al telefono (VIDEO)

1 Luigi vede l’intervista di Carola a Verissimo

La scorsa settimana (ma noi lo abbiamo visto nel daytime di oggi) Maria De Filippi ha mostrato ai ragazzi di Amici 21 in casetta l’intervista che Carola aveva rilasciato a Verissimo dopo la sua eliminazione. E ha scelto di farlo poiché la ballerina ha parlato molto di Luigi, quindi ha pensato fosse giusto che lui ascoltasse le sue parole.

Come anche noi vi abbiamo riportato, Carola ha parlato a Silvia Toffanin del rapporto che c’era e c’è con Luigi. Ha parlato di amore, dicendo di come questo sentimento non debba per forza essere di una relazione romantica, ma può appartenere anche ad altro.

Tutto il suo discorso è stato apprezzato dal cantante allievo di Rudy Zerbi. E sia lui che tutti gli altri allievi hanno detto di come sia stata molto dolce ed è sembrata anche più matura, rispetto a quella che avevano conosciuto. Da qui hanno anche parlato di come sia il vivere un sentimento molto profondo nei confronti di una persona che non ti ricambia.

Successivamente Maria De Filippi ha chiesto a Luigi se avesse avuto voglia di parlare un po’ con Carola e lui ha accettato. Dopo aver saputo che in quel momento la ballerina era occupata in palestra, nella sua città, hanno rimandato la telefonata a più tardi.

Ecco cosa si sono detti…