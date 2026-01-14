Luigi Mario Favoloso è stato morso da un serpente marino durante un’immersione alle Filippine. Ecco come sta ora e il messaggio per Elena Morali, che l’ha prontamente soccorso.

Cosa è accaduto a Luigi Mario Favoloso

Disavventura per Luigi Mario Favoloso durante una vacanze alle Filippine. Chi segue l’imprenditore sa bene che attualmente si sta godendo dei giorni in relax insieme alla compagna Elena Morali. La fuga d’amore tuttavia è stata interrotta da uno spiacevole incidente, che ha fatto preoccupare il web. Come ha raccontato lui stesso sui social, Luigi è stato morso da un serpente marino velenoso durante un’immersione. In merito a questa disavventura, Favoloso sui social ha raccontato:

“Mi sono sentito più volte sfiorare il tallone e il polpaccio e ho pensato si trattasse di alghe, il mio errore è stato quello di non guardare e scalciare più volte, fino a che non ho sentito come un ago perforarmi la pelle”.

Tempestivo l’intervento di Elena Morali, che in una manciata di minuti ha soccorso Luigi Mario Favoloso e l’ha trasportato in ospedale, dove ha ricevuto le cure mediche necessarie. A seguito di quanto accaduto, l’imprenditore ha raccontato la disavventura sui social, rivelando per la prima volta l’incidente che l’ha coinvolto.

Ma come sta adesso Favoloso? Ecco le dichiarazioni che Luigi ha rilasciato a Novella2000.it.

Come sta ora Luigi

A seguito di quanto accaduto, abbiamo raggiunto Luigi Mario Favoloso, che attualmente si trova ancora alle Filippine in vacanza. Le prime parole dell’imprenditore, che ci ha rivelato come sta ora, sono state per la compagna Elena Morali, il cui soccorso tempestivo è stato di vitale importanza. Queste le dichiarazioni di Luigi:

“Ora sto bene. Spero presto di sdebitarmi con Elena, che mi ha letteralmente salvato”.

Pare dunque che il peggio sia passato e che Luigi stia bene. Favoloso nel mentre continua a godersi la vacanza con Elena Morali e può lasciare questo spiacevole episodio alle spalle.

