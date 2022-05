1 Anche i Carabinieri sono fan di Luigi Strangis

Sono senza dubbio giorni importanti questi per Luigi Strangis. Solo due settimane fa il cantante ha vinto Amici 21, coronando così il suo sogno. L’artista così si è già messo a lavorare duramente, e soltanto tra pochi giorni uscirà il suo primo album, che è già attesissimo dai fan. Per di più nelle prossime settimane Luigi girerà l’Italia per incontrare il suo pubblico durante gli instore, che senza dubbio saranno ricchi di emozioni. Nel mentre Strangis ha già svelato cosa farà col montepremi vinto ad Amici, del valore di 150 mila euro. Queste le dichiarazioni del cantante:

“Cosa farò col montepremi? Non lo so ancora. Penso di investirli sul lavoro. Voglio regalare una vacanza ai miei che se lo meritano. Io, purtroppo, tempo non ne ho. Spero di non averne. Devono staccare perché hanno lavorato tanto per me. Anche se lontani da me hanno passato una vita con me”.

In questi giorni dunque Luigi Strangis è impegnato con numerosi eventi, tra prime esibizioni live, interviste e ospitate tv. Già in molti sognano di incontrare il giovane artista e di riuscire a ottenere una foto ricordo o un autografo. Pare anche che Luigi piaccia a grandi e piccini, e anche ai Carabinieri! Sì, avete capito bene! In queste ore sta girando un filmato in cui vediamo proprio le forze dell’ordine chiedere a Strangis un videomessaggio per i loro figli, e naturalmente il cantante non ha potuto fare a meno che esaudire le richieste.

va bene luigi vuoi i carabinieri come fan? fai pure

Nel mentre qualche giorno fa nel mentre Strangis ha anche svelato con quali allievi di Amici 21 è rimasto in contatto dopo la finale. Andiamo a rivedere le sue parole.