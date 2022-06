1 Le parole di Luigi Strangis

Sono state settimane importanti le ultime per Luigi Strangis. Come sappiamo infatti dopo aver vinto Amici 21 il cantante ha pubblicato il suo primo EP, che sta scalando le classifiche musicali. Ma non solo. L’ex allievo del talent show ha anche dato il via al suo tour instore, durante il quale sta incontrando i fan. Come se non bastasse Luigi sta rilasciando numerose interviste e solo qualche ora fa ha tenuto una lunga chiacchierata con gli amici di All Music Italia, durante la quale ha svelato numerose curiosità. Oltre ad ammettere di essere già al lavoro su nuove canzoni e a svelare che a breve verranno annunciate le date dei suoi primi live, Strangis ha anche raccontato per quale motivo indossa sempre gli occhiali da sole. Queste le sue dichiarazioni:

“Se porto gli occhiali per una questione di stile o se per nascondere sguardi che potrebbero dare troppo di me? Non indosso sempre gli occhiali eh, diciamo che alterno. Sicuramente mi piacciono e sicuramente perché voglio nascondere qualcosa”.

Ma non solo. Luigi Strangis ha inevitabilmente parlato anche di Maria De Filippi, svelando cosa si porterà dietro della conduttrice, che per mesi è stata quasi come una mamma:

“Credo che appaia la sensibilità di Maria in tv. Io l’ho vissuta davvero tanto. Abbiamo avuto molti confronti, anche perché io ho parlato molto poco di me, e quindi ha cercato di darmi una mano su questo perché non mi faceva bene, soprattutto lì dentro. Di lei mi porterò queste lezioni di vita che ogni tanto mi dava quando magari stavo un po’ più giù o quando c’era qualcosa che non andava. Penso di essermi sentito davvero me stesso con lei”.

