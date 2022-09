Un nuovo nome spunta per il cast del GF Vip 7. Gli utenti se ne sono accorti perché questa persona ha fatto per sbaglio uno spoiler.

Antonella Fiordelisi al GF Vip 7

Manca sempre meno al GF Vip 7 e in teoria non dovrebbero uscire i nomi dei concorrenti che faranno parte del reality quest’anno. Diciamo in teoria perché, dopo gli annunci ufficiali rivelati proprio dal conduttore o dai diretti interessati, escono tante indiscrezioni. E qualcuna di queste è totalmente certa. A volte la colpa è proprio dei futuri vipponi che non si accorgono di fare spoiler. È il caso di Antonella Fiordelisi.

La schermitrice ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha infatti fatto un passo falso nella condivisione social di alcuni contenuti. E si sa, gli utenti sono sempre molto attenti. Antonella ha pubblicato sulle sue storie Instagram il backstage di un servizio fotografico. Ma non ha specificato cosa fosse.

La pagina Instagram GFVIPNews si è però accorta che quella location è molto nota ai fan del reality. È infatti la stessa usata dai vipponi per registrare le clip di presentazione. E lo stesso regista del reality l’aveva mostratata oltre un mese fa.

La pagina fan del famoso reality ha infatti scritto: “Antonella nelle sue storie Instagram ha pubblicato un video in cui si trovava nel backstage del GFVIP, il luogo è identico a quello della foto che aveva pubblicato il regista Alessio Pollacci circa un mese fa, infatti si può notare che il pavimento, le mura, le finestre e il tetto mostrati nella storia sono uguali a quelli della foto del regista. Inoltre Antonella ha inserito l’emojy della clessidra, per far capire che manca poco, dunque si riferiva proprio al GFVIP .”

Le immagini lasciano davvero pochi dubbi. Voi che ne pensate?

