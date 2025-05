Ieri sera Luk3 ha organizzato un release party in onore del suo primo EP e all’evento era presente anche Alessia. Dopo essersi esibito è anche scoccato un bacio con la fidanzata. Ecco il video.

Alessia al release party di Luk3

Luk3 è stato uno dei concorrenti più apprezzati dell’edizione 24 di Amici di Maria De Filippi. Il cantante è stato uno dei più giovani e spesso ha dovuto ‘scontrarsi’ con le critiche di Anna Pettinelli nonostante il continuo supporto della sua professoressa Lorella Cuccarini.

Luca, questo il suo vero nome, è arrivato comunque alla fase del Serale e si è classificato al dodicesimo posto. La sua partecipazione gli ha garantito la notorietà e anche l’amore perché ha avviato una relazione con la ballerina Alessia, e la loro storia sembra continuare a gonfie vele ancora oggi.

Non sorprende, dunque, che la campionessa di latino-americano fosse presente nelle scorse ore al release party del primo EP di Luk3. Qui sotto possiamo vedere il video pubblicato da Webboh all’interno del quale Luk3 si sta esibendo su una delle sue canzoni più note di fronte ai fan.

I suoi follower lo stanno filmando e, come capiamo anche dai commenti, notiamo che non si sono lasciati sfuggire gli sguardi teneri rivolti ad Alessia per tutto il tempo. I presenti li hanno anche acclamati quando, alla fine, si sono scambiati un tenero e timido bacio sulle labbra.

Insomma, un momento davvero speciale per svariati motivi! Primo tra tutti il fatto che si tratta di un’occasione fondamentale per la carriera di Luk3, in quanto ha avuto modo di presentare il suo EP. E in secondo luogo anche perché ha potuto godere della partecipazione di molti fan e della sua attuale compagna, con la quale ci auguriamo possa continuare ancora molto a lungo.