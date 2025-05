In queste ultime ore sono stati rilasciati i video dei nuovi inediti di Rose Villain in collaborazione con Tony Effe e di Alessandra Amoroso con Serena Brancale.

I nuovi inediti di Rose Villain e Alessandra Amoroso

Alcune settimane fa le due coppie di artisti avevano annunciato l’uscita dei loro nuovi singoli e nelle ultime ore hanno finalmente rilasciato i brani. Quello di Serena Brancale e Alessandra Amoroso si intitola “Serenata” e qui sotto potete vedere il video completo che si trova su YouTube.

Per Serena si tratta di un’ascesa dopo il grande successo al Festival di Sanremo 2025, mentre una riconferma per la Amoroso. Quest’ultima inoltre si prepara a dare il benvenuto alla sua bambina e non manca molto alla nascita!

La seconda coppia riguarda invece Rose Villain e Tony Effe, i quali tornano a collaborare dopo il brano “Michelle Pfeiffer” con “Victoria’s Secret“. In questo caso le scene sono girate separatamente perché la cantante si trova in una casa immersa nel verde circondata da altre ragazze, mentre il trapper è seduto su un materasso coperto di soldi.

I brani di Alessandra Amoroso con Serena Brancale e di Rose Villain con Tony Effe hanno riscosso un enorme successo già a poche ore dalla loro uscita. Il videoclip delle prime cantanti è stato rilasciato a mezzanotte e alle ore 15:00 conta più di 83mila visualizzazioni. Quello della seconda coppia, invece, è stato rilasciato alle ore 14:00 e a distanza di un’ora ha attirato quasi 5mila persone.

A voi quale canzone piace di più e quale riascolterete in loop per tutta l’estate?