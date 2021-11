1 Lulù occupa il bagno per ore

Momenti di tensione oggi pomeriggio al Grande Fratello Vip 6, quando Lulù ha occupato per ore il bagno. E ovviamente tutti gli inquilini della casa si sono arrabbiati. In particolare Soleil Sorge e Manila Nazzaro hanno avuto molto da ridire. E sono intervenute anche Francesca Cipriani e Sophie Codegoni. Ma vediamo cosa è successo.

La principessa Lulù è andata in bagno e c’è rimasta per molto tempo. Lo avrebbe occupato per questioni non considerate urgenti dagli altri concorrenti, che invece avevano urgenza di usarlo. Ricordiamo, infatti, che nella casa c’è un solo bagno.

Una volta uscita, ha ovviamente affrontato l’ira degli altri, specialmente quella di Soleil e Manila. Per loro si tratta di una questiome di rispetto, perché non bisogna tenere occupato troppo a lungo l’unico bagno presente. Lei si è difesa dicendo che molte volte si è trovata costretta ad aspettare per poterlo usare. E non ha proprio accettato che gli altri concorrenti avessero aperto più volte la porta del bagno pur sapendo che lei era dentro.

Poi Lulù, sentendosi presa di mira, è scoppiata in lacrime dicendo: “A me non piace essere attaccata!”. E ha abbandonato la zona beauty. Tutte le presenti non si sono lasciate impietosire e anzi si sono trovate d’accordo nel dire che la ragazza dovrebbe imparare a chiedere scusa e ad assumersi le proprie responsabilità senza piangere ogni volta. Proprio Sophie ha sentenziato: “A ventitré anni non sei una bambina”.

Ma non finisce qui, perché la Cipriani ha fatto una rivelazione su ciò che è accaduto qualche giorno fa…