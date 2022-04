1 Lulù Selassié a una festa con ex Vipponi

Solo ieri pomeriggio Manuel Bortuzzo con un comunicato ufficiale ha annunciato la fine della sua storia con Lulù Selassié, nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Nonostante sembrasse che tutto stesse procedendo a meraviglia tra i due, pare che a un tratto le cose si siano complicato e così gli ex Vipponi hanno deciso di prendere strade diverse e di separarsi. Queste le dichiarazioni di Manuel in merito:

“In questo mese dal termine del GF Vip abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulù ed hanno creduto in noi, ma purtroppo quella della Casa del GF rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale”.

Mentre in queste ore così Manuel Bortuzzo è stato avvistato con la sua ex fidanzata, Lulù Selassié ha invece partecipato a una festa in compagnia di alcuni ex Vipponi. A prendere parte all’evento c’erano infatti le sue sorelle Jessica e Clarissa, Alex Belli con Delia Duran, Gianmaria Antinolfi e anche Biagio D’Anelli. Sembrerebbe dunque che i due stiano cercando di voltare definitivamente pagina, nonostante siano in molti a sperare in un ritorno di fiamma.

LEI CHE PARLA AL TELEFONO PER SEMPRE FAMOSA #jeru pic.twitter.com/H05Mt6HFKB — rossella🤺 (@unagiaslifes) April 24, 2022

Nel mentre solo poche ore fa anche la stessa Lulù, nel corso di una diretta su Instagram, ha dato la sua versione dei fatti, svelando quello che sarebbe accaduto tra lei e Manuel. Andiamo a rivedere le dichiarazioni della Principessa.