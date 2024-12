Da tempo si parla ovunque di un segreto che ci sarebbe tra Lorenzo e Helena. Molte sono state le indiscrezioni tra gli utenti e il tema è uscito ovviamente anche nella Casa del Grande Fratello. Adesso il mistero è stato svelato. Ecco cosa è successo.

Il segreto di Lorenzo e Helena

Qual è il segreto che hanno Lorenzo e Helena? Per settimane se lo sono chiesti tutti gli spettatori del Grande Fratello dopo alcune mezze frasi da parte di alcuni dei concorrenti. Nella puntata del 2 dicembre del reality Alfonso Signorini ha voluto vederci chiaro e scoprire la verità. Così ha diviso i concorrenti che sapevano il segreto e ci ha parlato uno ad uno senza che gli altri ascoltassero.

Javier ha detto che Helena gli aveva rivelato che lei e Lorenzo si conoscevano prima del GF e che si erano promessi di proteggersi a vicenda. Yulia ha aggiunto che si tratta di confidenze che Helena le ha fatto quando Lorenzo era in Spagna con Shaila. Non voleva rivelarlo, ma è stata praticamente costretta dal conduttore. Lei sa che ci sono stati messaggi tra loro prima del GF in cui scherzavano. Lei pensa che si siano cercati per fare amicizia perché sapevano che sarebbero entrati.

A questo punto Alfonso Signorini ha voluto chiedere a Helena che è sembrata togliersi un peso. Infatti è un segreto che si è portata dietro per tanto tempo. Ha quindi rivelato che prima di entrare al GF lei gli ha scritto su Instagram e si sono messaggiati. La modella brasiliana ha ammesso di averlo fatto perché gli interessava. Inoltre lei gli ha chiesto di proteggerla, perché aveva paura di andare nel reality. Lui non ha mai promesso niente. Comunque il fatto di messaggiarsi va contro il regolamento del GF.

Infine è toccato proprio a Lorenzo parlare del suo segreto con Helena. Anche lui ha confermato che lei gli ha scritto su Instagram dopo aver saputo la lista dei concorrenti del Grande Fratello. Lui sapeva che era contro il regolamento, ma ha ceduto e ha risposto e tra loro si è subito creata una bella complicità. Il patto era che questa cosa non doveva uscire perché sapeva che aveva fatto una stupidaggine. E ha detto che c’era un accordo per spalleggiarsi tra loro.