In questi mesi, prima della conclusione del processo che l’ha coinvolta, Lulù Selassié è stata costretta a indossare un braccialetto elettronico. Adesso la Principessa rivela come ha reagito quando gli è stato legato alla caviglia.

Lulù Selassié si racconta a cuore aperto

In queste ore, a seguito della condanna per stalking ai danni dell’ex fidanzato Manuel Bortuzzo, Lulù Selassié ha deciso di intervenire per dare la sua versione dei fatti. La Principessa ha così registrato una lunga intervista con Gabriele Parpiglia, che verrà rilasciata domenica. Nel corso della chiacchierata con il giornalista, l’ex Vippona del GF Vip 6 ha raccontato la sua verità, facendo chiarezza su quanto accaduto con il campione olimpico. Ma non è finita qui.

Poco fa Parpiglia ha pubblicato un’anticipazione di quello che ascolteremo domenica e ad attirare l’attenzione sono state in particolare alcune dichiarazioni della Principessa. Lulù Selassié ha infatti raccontato come ha reagito quando è stata costretta a indossare il braccialetto elettronico. A riguardo l’ex Vippona ha dichiarato:

“Cosa ho provato quando ho saputo del braccialetto elettronico? Ero scioccata, sconvolta e senza parole. Mi è crollato il mondo addosso. Volevo sparire in un altro pianeta. Non riuscivo a crederci. Ho dovuto indossare un braccialetto elettronico per non avere fatto niente. Ho vissuto una vita pesante, perché ti impedisce di fare tantissime cose. La prima sera non ho dormito per niente”.

Senza dubbio dunque l’intervista di Lulù Selassié promette di fare chiarezza su determinati punti e di certo potrebbero non mancare colpi di scena. Dal suo canto Manuel Bortuzzo, almeno per il momento, ha scelto la via del silenzio e attualmente si sta prendendo del tempo per elaborare quanto accaduto. Di certo però prossimamente anche il campione olimpico potrebbe intervenire per dare la sua versione e naturalmente noi di Novella siamo a completa disposizione qualora volesse rilasciare delle dichiarazioni.