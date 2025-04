Secondo le indiscrezioni trapelate in queste ultime ore, nel cast di naufraghi della prossima edizione de L’Isola dei Famosi ci sarebbe anche Antonella Mosetti.

Antonella Mosetti a L’Isola dei Famosi?

Si stanno scaldando i motori per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che partirà su Canale 5 tra circa un mese. Solo di recente Mediaset ha annunciato che alla conduzione del redini del reality show quest’anno sarà Veronica Gentili, che andrà a prendere il posto che lo scorso anno è stato di Vladimir Luxuria. Nel mentre gli autori in queste settimane sono alla ricerca del cast perfetto e naturalmente in rete non mancano le indiscrezioni, nonostante da parte dei canali ufficiali del programma non sia ancora giunta alcuna conferma in merito ai possibili concorrenti.

Solo nelle ultime ore intanto in rete si è fatta largo una nuova voce di corridoio. Stando a quanto riferisce Amedeo Venza infatti nel cast di naufraghi ci sarebbe anche Antonella Mosetti. La showgirl dunque, secondo i pettegolezzi, si starebbe preparando a partire per l’Honduras e di certo in molti attendono di scoprire cosa accadrà.

In attesa di saperne di più, in queste ore a rompere il silenzio è stata anche Simona Ventura. Da settimane infatti si mormora che la conduttrice possa diventare la nuova opinionista de L’Isola dei Famosi e così adesso a fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato lei stessa. Nel corso di un’intervista con il settimanale Chi infatti la presentatrice ha dichiarato:

“L’Isola è un vestito che mi sono cucita addosso per tanti anni, così come Quelli che il calcio. Cambiava ogni volta, era imprevedibile, e io sono una che ama l’imprevedibilità. Per me è stato un capitolo importante, contro tutti i pronostici. Io come opinionista? Vi giuro che non ne so niente, non è una strategia. Se mi piacerebbe? A chi non piacerebbe? È un programma che ha ancora un grande potenziale”.