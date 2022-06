1 Il compleanno di Lulù Selassié continua a far discutere

In questi giorni si è a lungo parlato della festa di compleanno di Lulù Selassié. Come ormai sappiamo il party, inizialmente previsto per il 9 giugno, è stato spostato al 22 giugno e si è svolto in un hotel di Napoli. Tuttavia pare che diversi ex Vipponi non si sarebbero presentati alla festa, e come ha svelato Pipol Tv (che ha parlato di 50 invitati) la serata sarebbe stata una delusione. Adesso però a intervenire per fare chiarezza è stata Clarissa Selassié, che nel corso di un’intervista per FanPage ha svelato quello che è accaduto in realtà, precisando come in realtà gli invitati fossero molti di meno. Queste le sue dichiarazioni:

“Mi sono operata da poco al seno e non me la sentivo di fare questa trasferta di un paio di giorni a Napoli. Non avevo superato il traguardo di un mese, avevo ancora i punti. Inoltre, Lulù aveva commissionato un abito che non era pronto. E poi altri motivi logistici. Le persone che si occupavano degli allestimenti della festa hanno avuto dei contrattempi. Cose che possono succedere. Ho visto che si diceva che la data fosse stata spostata perché non c’erano invitati, perché la gente non voleva venire. Non è vero. Le persone invitate non erano 50, erano molte di meno. Non avevamo intenzione di fare una festa in grande, anche perché Lulù non ne aveva voglia. Voleva festeggiare con le persone a cui vuole bene, con quei pochi amici che si contano sulle dita di una mano. Non erano affatto 50 persone. Una falsità assurda”.

Ma quanti erano dunque gli invitati alla festa di compleanno di Lulù Selassié? Ecco cosa svela Clarissa:

“Tra i 20 e i 25 al massimo. Era una cena ristretta. Di certo non dai 40 in su. Una decina non si sono presentati. Non tutti potevano prendere ferie e raggiungerci. Purtroppo, poi, un nostro amico ha avuto il Covid ed era stato a contatto stretto con altri nostri amici che sarebbero venuti insieme a lui da Milano. Uno di loro è stato male e, di conseguenza, tutti gli altri si sono messi in isolamento. Non sono potuti venire per questo semplice motivo”.

Ma non solo. Successivamente Clarissa svela anche quali ex Vipponi sono stati invitati al compleanno di Lulù Selassié. Andiamo a leggere le dichiarazioni della Principessa.