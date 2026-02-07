Dal successo di OBE alla cerimonia di Milano Cortina, l’ascesa del produttore che ha fatto ballare il mondo intero

Il ghiaccio di San Siro ha tremato sotto i colpi dei beat di Mace, il visionario produttore milanese scelto per guidare la colonna sonora dei Olimpiadi. Venerdì 6 febbraio, Simone Benussi ha trasformato la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina in un enorme club a cielo aperto. Mentre gli atleti sfilavano orgogliosi, le sue trame sonore accompagnavano icone mondiali come Mariah Carey e Charlize Theron in un’atmosfera elettrica e indimenticabile.

Carriera e collaborazioni di Mace

La carriera di Mace rappresenta un viaggio psichedelico iniziato tra le strade di Milano e culminato nei vertici delle classifiche discografiche nazionali. Dopo anni di gavetta nell’underground, l’artista ha conquistato il grande pubblico nel 2021 grazie all’album OBE, un progetto che ha ridefinito il suono del pop italiano. Le collaborazioni con nomi del calibro di Blanco, Salmo e Colapesce testimoniano una versatilità rara capace di unire generi distanti in un’unica visione artistica.

Un artista meticoloso, capace di lavorare per mesi ai dettagli sonori per garantire una performance tecnica impeccabile. Oltre ai successi di vendita come il disco di platino Māyā, Mace mantiene un legame profondo e sincero con la sua cerchia di collaboratori storici. Recentemente ha celebrato la sua amicizia con Gemitaiz sui social, dimostrando che dietro i grandi numeri batte un cuore pulsante di autentica passione umana.

Mace ha confermato di essere il vero architetto del suono contemporaneo, portando la cultura elettronica italiana su un palcoscenico globale di immenso prestigio. La sua musica continua a evolversi oltre i confini del genere, mescolando spiritualità e ritmo in un abbraccio che conquista ogni generazione di ascoltatori.

