Andrea Sanna | 11 Febbraio 2023

La commozione di Madame a Sanremo

Madame questa sera al Festival di Sanremo 2023 è tornata sul palco dell’Ariston per l’esibizione in finale. La canzone scelta per questa esperienza sanremese porta il titolo “Il bene nel male”. Un pezzo che sta piacendo davvero tanto al pubblico, che l’ha premiata a fine esibizione con un caloroso applauso. Questa la performance portata sul palco dall’artista.

madame assurda, adoro troppo, è troppo troppo brava, il testo è incredibile, lei super talentuosa, si meriterebbe di vincere veramente #Sanremo2023 pic.twitter.com/H6YWAzoNIt — doaa sanremo finale today 🎉 🥀 scars (@tayloracha) February 11, 2023

A seguire, dopo aver ringraziato il pubblico per questo bel momento, Madame ci ha sentito a spendere due parole prima di lasciare il palco, dopo la polemica che l’ha travolta prima della kermesse canora. L’artista ha ringraziato in particolar modo Amadeus per aver tanto creduto in lei:

“Questo per me è stato un Sanremo molto difficile. Sono molto soddisfatta e felice di essere qui. Devo ringraziare Amadeus che ha creduto tanto in me”, ha detto Madame, visibilmente emozionata. Amadeus ci ha tenuto a commentare: “Madame è un grandissimo talento”, per stringerla poi in un caloroso abbraccio. La cantante su è particolarmente commossa e non è riuscita a trattenere le lacrime.

Messa alle spalle il caos che l’ha coinvolta, Madame si è ripresa la sua rivincita con performance di grande rilievo serata dopo serata. E il successo che ne sta seguendo con questo bel brano ne è la prova più concreta. Anche sulle piattaforme streaming la canzone sta riscuotendo un buon riscontro da parte del pubblico, amante di musica.

