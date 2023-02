Sanremo

Vincenzo Chianese | 11 Febbraio 2023

Sanremo 2023

Parla Rosa Chemical

Una delle rivelazioni di questo Festival di Sanremo 2023 è senza dubbio Rosa Chemical. Sul palco dell’Ariston l’eccentrico cantante ha presentato il brano Made In Italy, che da qualche giorno sta facendo ballare e cantare l’Italia intera. La canzone è infatti una delle più amate di questa edizione, e senza dubbio nei prossimi mesi l’artista potrebbe avere in serbo delle grosse sorprese per tutti i fan. Nel mentre a far discutere è stata anche la situazione sentimentale del rapper. Nonostante abbia una fidanzata infatti si è mormorato che il cantante sia poliamoroso e che abbia una relazione aperta. Adesso a rispondere a questa domanda è stato proprio lui. Ai microfoni di Webboh infatti l’artista ha dichiarato:

“Beh, si diciamo… in questo momento ho una relazione aperta. Ho una fidanzata, e ho una relazione aperta. Diciamo che sono aperto, mettiamola così”.

Ma non solo. Sempre come fa notare il portale, Rosa Chemical anche in una precedente intervista aveva confermato di essere poliamoroso e di avere una relazione aperta. Queste le parole del rapper a riguardo:

“Ma se vi dicessi che si può amare più persone contemporaneamente? Sono possibilità che io stesso vivo. Io ho una relazione aperta: ho una fidanzata, ma se non la vedo per due giorni è possibile che io abbia fatto l’amore con altre quattro persone. Lei lo sa e fa lo stesso. Oggi, nel 2023, come posso essere il meglio per la persona che ho davanti? Non sono così egoista“.

Ma cosa accadrà e come si posizionerà Rosa Chemical a Sanremo 2023? Non resta che attendere per scoprirlo.