1 Ecco cosa pensa Madame di Giulia Stabile

Questa edizione di Amici 20 Madame l’ha seguita con grande attenzione perché tra gli alunni della scuola era presente anche Sangiovanni, il suo amico. Per lui ha sempre speso parole carine e cariche d’affetto. Ma oltre a supportare lui, la cantante ha fatto il tifo anche per Giulia Stabile. Durante la semifinale del talent Madame aveva espresso, infatti, grande gioia per il traguardo ottenuto da entrambi.

Conclusa l’esperienza ad Amici, Madame ha avuto modo di rivedere Sangiovanni in questi giorni e ha conosciuto anche Giulia. L’incontro è avvenuto lunedì sera, quando il secondo classificato del talent ha raggiunto nello studio di registrazione il produttore musicale Bias. Qui il cantante ha registrato dei brani inediti per l’album, già in lavorazione. Insieme a lui c’era anche la ballerina. Poco dopo a raggiungerli è stata Madame e hanno avuto modo anche di cenare insieme. Nella stessa sera poi Sangiovanni, dal medesimo studio, ha realizzato anche un’intervista per Radio Deejay.

E sempre lunedì sera Madame ha tenuto una diretta su Instagram e qui ha fatto sapere di aver avuto il piacere di conoscere Giulia Stabile e per lei ha speso parole davvero molto belle. “Hai conosciuto Giulia?”, hanno chiesto dei fan nel corso della diretta. Ecco qual è stata la risposta di Madame: “Sì, ho conosciuto Giulia questa sera. E niente, dal vivo è molto bella, per quanto mi riguarda e non è vero che è così infantile come sembra o come dicono. Non è vero, in realtà è stra intelligente”. Ecco il video riportato da Il Vicolo delle News.

Ma non è finita qui….