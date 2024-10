Pochi giorni fa si è tenuto il concerto benefico Per la Pace e salire sul palco è stata anche Madame. La cantante tuttavia ha avuto diversi problemi tecnici con l’Autotune e sui social sono arrivate le feroci critiche degli utenti.

Cosa è accaduto a Madame

Una delle artiste più acclamate dal pubblico negli ultimi anni è senza ombra di dubbio Madame. Nel giro di pochi anni infatti la giovane artista è riuscita a imporsi sulle scene e in breve ha raggiunto traguardi pazzeschi che l’hanno resa una delle cantati più amate e seguite del momento. Tuttavia nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha portato Francesca al centro della polemica sui social. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto.

Come di certo in molti sapranno, mercoledì 23 ottobre dal Forum di Assago si è svolto il concerto benefico Per la Pace. A salire sul palco per questa importante causa sono stati alcuni degli artisti italiani più amati di sempre, da Fiorella Mannoia, ad Alessandra Amoroso, passando per Emma, Annalisa, Elodie, Giuliano Sangiorgi e tanti altri. Nel corso della serata tutti questi cantanti hanno emozionato il pubblico duettando anche tra loro e di certo i video dello show hanno fatto il giro del web.

A salire sul palco è stata anche Madame, che è stata accolta con un’ovazione dal pubblico. Nel corso della performance tuttavia è accaduto qualcosa di inaspettato. La giovane artista ha infatti avuto dei problemi con l’Autotune e a quel punto sui social le malelingue l’hanno stroncata. In molti hanno infatti accusato Francesca di aver stonato. Tuttavia pare evidente che ci siano stati problemi con l’impostazione dell’Autotune, che hanno causato qualche disagio.

Del resto la cantante di Voce ha dato prova in diverse occasioni di avere grandi doti e senza dubbio è una delle artiste più interessanti della sua generazione.