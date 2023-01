NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Gennaio 2023

Parla Madame

Negli ultimi giorni si è a lungo parlato di Madame, che come in molti sapranno è finita al centro di una bufera mediatica. La cantante, che tra poche settimane parteciperà per la seconda volta al Festival di Sanremo, è finita al centro dell’attenzione per via del caso dei Green Pass falsi. Tutto è iniziato quando una dottoressa di Vicenza è stata indagata per aver dichiarato finti vaccini nei confronti di alcuni pazienti, con lo scopo di ottenere false certificazioni verdi. Tra l’elenco dei pazienti figurerebbe anche la stessa Francesca Calearo, che è così stata travolta dalla polemica. Fin dal primo momento in molti si sono chiesti se la cantante potesse rischiare la squalifica dal Festival, ma a calmare le acque ci ha pensato lo stesso Amadeus, che ha affermato:

“Penso che finché uno non viene dichiarato colpevole è innocente, quindi aspettiamo di vedere cosa succede da qui al Festival. Ad oggi Madame è in gara e mi auguro tutto vada per il meglio”.

Poco fa come se non bastasse, la stessa Madame ha deciso di rompere il silenzio per la prima volta, e con un lunghissimo post pubblicato sui suoi social ha svelto la sua verità. La cantante ha così spiegato quello che sarebbe accaduto in realtà, mettendo a tacere le voci. Partendo da una precisazione, la giovane artista ha così affermato:

“Mi sono presa del tempo per parlare di questo qualcosa di molto personale. Ci sono così tante cose da dire che non saprei da dove cominciare ma spero con tutto il cuore che qui troviate tutto”.

Madame ha così fatto chiarezza su quello che sarebbe accaduto in realtà. Adesso la giovane cantante può concentrarsi a pieno sull’esperienza sanremese, che tra poche settimane la vedrà protagonista. Ma come ci stupirà stavolta Francesca? Non resta che attendere per scoprirlo.