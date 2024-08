Forse non lo sapevate ma Maddalena Corvaglia e Morgan si sono frequentati in passato. Le parole della showgirl

forse non lo sapevate ma in passato Maddalena Corvaglia e Morgan si sono frequentati per un breve periodo di tempo. Ecco che cosa ha rivelato la showgirl nel corso di un’intervista.

Le parole di Maddalena Corvaglia

Questa estate si è parlato di Morgan a causa di alcune questioni legate alla cantante Angelica Schiatti, mentre Maddalena Corvaglia è stata sommersa dalle critiche per via dei commenti relativi alla pugile algerina Imane Khelif. Questi due personaggi famosi condividono un passato comune e forse non ve ne eravate mai accorti.

Alcuni anni fa, come rivelato dalla Corvaglia stessa in un’intervista a Il Corriere della Sera, il cantante e la showgirl si frequentavano. La Corvaglia ha rivelato che più che di una relazione ci si deve riferire a un flirt:

“Stavamo insieme, poi spariva, io mi arrabbiavo e lo mandavo al diavolo, lui tornava e si ricominciava. Un giorno la vicina di casa mi avvisò: ‘Maddy, c’è Morgan che dorme sullo zerbino del tuo pianerottolo’. Una volta a Pasqua si presentò a casa di mia madre in Puglia, lo invitammo a pranzo”.

Nonostante i litigi che ci possono essere stati in passato, tuttavia, Maddalena Corvaglia considera Morgan una brava persona e si rattrista ogni volta che viene attaccato per un motivo o per l’altro. Le ha lasciato un buon ricordo anche se oggi non si sentono più spesso come una volta:

Marco è un bravo ragazzo, mi dispiace quando lo attaccano. Tremendo? Figuriamoci, è dolcissimo, ci puoi parlare di tutto senza mai annoiarti, di lui ho un bel ricordo anche se adesso ci sentiamo poco”.

Voi eravate a conoscenza di questo flirt? Ricordiamo ancora una volta che la showgirl ha dichiarato che non si sono mai fidanzati sul serio e il flirt sarebbe stato preceduto da “mesi di corteggiamento“. Noi di Novella 2000 rimaniamo in attesa di una dichiarazione da parte di Morgan nel caso in cui volesse intervenire.