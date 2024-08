Notizia clamorosa giunge quest’oggi. Dopo alcuni chiacchiericci è arrivata l’ufficialità: Alvaro Morata e Alice Campello si sono ufficialmente lasciati e a comunicarlo sono stati proprio loro con un lungo messaggio.

Alvaro Morata e Alice Campello si sono lasciati

C’è grande trambusto in queste ultime ore sui social a proposito di Alvaro Morata e Alice Campello, coppia molto amata nel mondo dello sport (un po’ come lo sono Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri). Dopo ore in cui si è vociferato che i due fossero in crisi è arrivata una notizia che ha lasciato tutti sorpresi: l’attaccante e l’influencer si sono lasciati!

Fresco campione d’Europa con la Spagna, Morata ha recentemente firmato un nuovo contratto con il Milan. Un ritorno in Italia per l’attaccante con il numero 7 sulle spalle, dopo l’intensa esperienza alla Juventus, squadra a cui continua a essere molto legato a livello affettivo. La sua nuova esperienza lavorativa è stata supportata in toto da Alice Campello, che è sempre molto presente.

Tutti ricordiamo il dolce momento dopo il fischio finale agli Europei che ha consegnato la coppa ad Alvaro Morata e compagni. L’attaccante rossonero è corso subito in tribuna ad abbracciare la sua famiglia, sua moglie e i suoi bambini. Un momento che ha commosso i social. Chiusa questa bella parentesi calcistica, il campione d’Europa si è concesso del relax con Alice Campello e i suoi bambini. Recentemente hanno trascorso le vacanze in Sardegna, prima di dare il via a una nuova avventura.

Álvaro Morata ha raggiunto Milano per svolgere tutti i riti del caso e apporre la firma sul contratto che, da lì a poco, ha confermato il suo passaggio nel club rossonero. Poi il bagno di folla, autografi, saluti ai tifosi e via alla nuova stagione con gli allenamenti e primi carichi di lavoro. Ma Alice Campello? Questa la domanda che in tanti si sono posti. Qualcuno ha domandato all’influencer il perché non fosse presente a Milano accanto al suo sposo. Lei ha spiegato che con 4 bambini piccoli e un trasloco in corso è stato un po’ complesso riuscirci.

Nonostante la spiegazione esaustiva (e non dovuta) da parte di Alice Campello, se n’è parlato a lungo della sua storia con Alvaro Morata. I fan hanno raccolto alcuni indizi e hanno notato come entrambi abbiano cambiato la foto del profilo, pare siano sparite alcune foto fissate tra le storie salvate e nella descrizione avrebbero tolto la dicitura “marito di….” e “moglie di…”. Questo è bastato per provocare la reazione dei fan.

Tantissimi tifosi italiani e spagnoli hanno iniziato a fare del gossip via social. Ora la notizia che è sorpreso tutti: Alvaro Morata e Alice Campello si sono lasciati. A comunicarlo ufficialmente sono stati proprio loro sui social, con un lungo messaggio:

“Dopo un po’ di tempo di riflessione, Alice e io abbiamo preso la decisione di separare le nostre strade. Una relazione MERAVIGLIOSA e RISPETTOSA in cui ci siamo amati e aiutati molto. Sono stati anni meravigliosi, il cui frutto sono stati i nostri quattro figli, che sono senza dubbio la cosa migliore che abbiamo mai fatto. È una decisione dolorosa, quindi chiediamo rispetto ed empatia”, ha scritto Alvaro Morata. L’attaccante ha anche invitato tutti a non inventare storie, poiché non c’è stata alcuna mancanza di rispetto ma solo incomprensioni.

La storia Instagram di Alvaro Morata

“Alice avrà sempre un posto speciale nel mio cuore e tutto quello che abbiamo vissuto insieme è stato incredibile e una grande esperienza di apprendimento”, ha spiegato ancora Morata.

Storia Instagram di Alice Campello

Poco dopo a fare da eco alle sue parole anche Alice Campello che, allo stesso modo, ha confermato la fine della storia tra lei e Alvaro Morata e ha ribadito quanto scritto dal suo ormai ex marito.