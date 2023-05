NEWS

Andrea Sanna | 1 Maggio 2023

Amici 22

Amici: Maddalena Svevi è fidanzata?

Dopo Samu Segreto, anche la vita di Maddalena Svevi in queste ore sembra essere finita al centro del gossip. La ballerina di Amici 22 si sta giocando la possibilità di ottenere un posto in finale, ma adesso a farla da padrona è la sua situazione sentimentale.

Entrata single nella scuola di Amici 22, Maddalena Svevi ha avuto una breve frequentazione con Matteo Zenzola, finita però dopo poco tempo. A oggi la ragazza è concentrata sulla danza. Eppure secondo un rumor emerso in queste ore, il cuore di Maddalena Svevi sarebbe impegnato. Dunque ciò starebbe a significare che, se così fosse, la relazione sarebbe nata prima del talent show. A darne notizia è Deianira Marzano sul proprio account ufficiale. Secondo l’influencer la ballerina sarebbe vicina al collega Nicholas Borgogni.

La storia Instagram di Deianira Marzano

Una notizia questa da prendere con le pinze che non trova alcun tipo di conferma ufficiale da parte dei diretti interessati. Considerando il flirt avuto da Maddalena Svevi con Mattia Zenzola nella scuola di Amici 22 e il fatto che la ragazza sia attualmente ancora in corsa per la vittoria finale, risulta strano possa aver intrapreso una frequentazione fuori. A meno che, appunto, non sia nata prima del talent show.

Che i due si seguono sui social è risaputo, così come lo è il fatto il ragazzo segue Megan Ria (e viceversa). Ma la faccenda potrebbe essere molto più semplice di quel che sembra. Maddalena Svevi così come la sua collega di Amici 22, Megan, hanno lavorato come ballerine nel corpo di ballo de Il Cantante Mascherato prima di approdare nell’accademia più famosa d’Italia. E, nemmeno a dirlo, proprio Nicholas ha fatto parte di quest’ultima edizione del programma di Rai 1.

Dunque di conseguenza entrambe potrebbero aver conosciuto il ballerino ed essere rimaste così in ottimi rapporti con lui. Questo avrebbe portato magari alla nascita di una bella amicizia tra Maddalena Svevi e il giovane Nicholas Borgogni. E non è detto debbano esserci per forza dei sentimenti. Ma chi vivrà vedrà, insomma!