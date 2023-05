NEWS

Andrea Sanna | 1 Maggio 2023

Amici: Samu si è fidanzato?

Il web è sempre alla ricerca di notizie inerenti i ragazzi della scuola di Amici 22, anche coloro che ormai sono stati eliminati. Tra i più amati figura Samuel Segreto, che tutti chiamano più semplicemente Samu. Il ballerino, che è anche attore e sta spopolando con Stranizza d’Amuri, potrebbe essere fidanzato.

Il condizionale è d’obbligo per molteplici motivi. In primis perché il ragazzo è molto riservato e sebbene abbia più volte spiegato di essere single e volersi concentrare sulla sua carriera, non risultano relazioni all’orizzonte. Samu tra l’altro è molto concentrato sul lavoro e tra qualche mese volerà a New York per studiare e continuare a perfezionare la sua danza.

Da tenere in considerazione, poi, che quel che vi stiamo dicendo sono solo ed esclusivamente ipotesi da parte degli utenti del web. Dunque il tutto è da prendere con le pinze. Sui social i fan hanno notato alcuni movimenti. Stando a una ricostruzione da parte degli utenti del web, Samu avrebbe condiviso sulle sue storie Instagram la medesima storia pubblicata da una ragazza. Lei stando a quanto emerso dovrebbe essere una giovane tiktoker.

non so il nome della tipa ma questa ha messo nelle storie lo stesso post che ha messo samu nelle storie ieri (quella foto di due che si baciano) — sgheg (@gheg00) April 30, 2023

Insomma un po’ prematuro trarre ipotesi affrettate, ma sul web in queste ore non si parla d’altro che di una presunta fidanzata di Samu Segreto di Amici 22. Questo, come dicevamo, a causa di alcuni movimenti sul web. È anche spuntato qua e là qualche nome, ma sarebbe davvero un po’ esagerato trarre delle conclusioni.

ma che bona la presunta fidanzata di samusecret pic.twitter.com/qr7i89FDQX — voglio di più era (@ldastann) April 30, 2023

In ogni caso Samu non ha commentato la notizia riguardo a questa presunta love story e chiacchiericci sul suo conto. C’è da dire che anche se fosse non ci sarebbe nulla di male, ma in ogni caso è meglio attendere le sue dichiarazioni a riguardo e capire se davvero c’è o meno una persona nella sua vita attualmente.

Semmai Samu volesse intervenire con una smentita Novella2000.it è a disposizione.