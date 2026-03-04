Il primogenito dell’attrice Angelina Jolie Maddox, segue l’esempio delle sorelle Shiloh e Vivienne cancellando ufficialmente il riferimento paterno

Il distacco tra Brad Pitt e la sua prole sembra aver raggiunto un nuovo punto di non ritorno, confermando una tendenza che ormai coinvolge quasi tutti i membri del clan Jolie-Pitt. L’ultimo segnale, inequivocabile e pubblico, arriva dai titoli di coda della pellicola drammatica Couture. Nel film, che vede Angelina Jolie protagonista nel ruolo di una regista colpita da una grave patologia, il figlio maggiore Maddox ha ricoperto il ruolo di assistente alla regia. Tuttavia, a colpire gli osservatori non è stata la sua competenza tecnica, bensì la firma scelta: Maddox Jolie. Il cognome del padre, un tempo parte integrante della sua identità pubblica, è sparito dai documenti ufficiali di produzione.

La scelta di Maddox e il confronto con i precedenti

Questa decisione segna una rottura netta rispetto al passato recente. Solo un anno fa, durante la lavorazione del biopic Maria, Maddox compariva ancora nei crediti come Jolie-Pitt. Il passaggio a “Maddox Jolie”, già testato durante le presentazioni al Toronto International Film Festival, appare oggi come una presa di posizione definitiva. Non si tratta di un caso isolato, ma di una strategia di rebranding familiare che sta accomunando i fratelli. Vivienne, impegnata nella produzione teatrale di Broadway, e Zahara, attiva nel contesto universitario, hanno già adottato pubblicamente il solo cognome materno, delineando un fronte comune che isola l’attore di Fight Club.

Il percorso legale di Shiloh e l’eredità di Angelina

Se per Maddox e gli altri fratelli non è ancora chiaro se esista un iter burocratico concluso, il caso di Shiloh resta il più eclatante. Al compimento della maggiore età, la ragazza ha intrapreso una vera battaglia legale in California per eliminare formalmente il cognome Pitt, citando eventi dolorosi che hanno segnato la sua crescita. Curiosamente, questa ribellione anagrafica ricalca le orme della stessa Angelina Jolie. Anche l’attrice, all’inizio della carriera, decise di abbandonare il cognome del padre, l’attore Jon Voight, per costruire un’identità indipendente dai legami di sangue paterni. La storia, a quanto pare, si ripete con una precisione chirurgica.

